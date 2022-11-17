Армянский солдат ранен на границе с Азербайджаном

17 ноября 2022, 17:45

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Военнослужащий получил огнестрельное ранение в результате обстрела со стороны Азербайджана, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября Минобороны Армении сообщило, что военнослужащий госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, получив огнестрельное ранение в результате выстрела со стороны Азербайджана на боевой позиции в восточной части армяно-азербайджанской границы. Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские солдаты не открывали стрельбу в указанном направлении. 11 ноября Минобороны Армении отчиталось об улучшении состояния пострадавшего.

Сегодня на боевой позиции, расположенной в восточной части границы, в результате выстрела со стороны противника огнестрельное ранение получил военнослужащий вооруженных сил Армении, сообщило Минобороны Армении.

Инцидент произошел в 11.30 (10.30 мск). "Состояние здоровья раненого военнослужащего оценивается как средней тяжести. Его жизни ничего не угрожает", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение ведомства.

По данным на 16.40 мск Минобороны Азербайджана не прокомментировало на своем сайте и в соцсетях это заявление военного ведомства Армении.