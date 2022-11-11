Состояние раненного армянского солдата улучшилось

11 ноября 2022, 13:37

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Улучшилось состояние раненного на границе с Азербайджаном Паруйра Хачатуряна, угроза его жизни миновала, сообщили в Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября Минобороны Армении сообщило, что военнослужащий госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, получив огнестрельное ранение в результате выстрела со стороны Азербайджана на боевой позиции в восточной части армяно-азербайджанской границы. Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские солдаты не открывали стрельбу в указанном направлении

Состояние военнослужащего Паруйра Хачатуряна, получившего ранение в результате обстрела 10 ноября, улучшилось, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минобороны Армении.

По его словам, врачи уверены, что угроза его жизни миновала.

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