11 ноября 2022, 13:37

Состояние раненного армянского солдата улучшилось

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Улучшилось состояние раненного на границе с Азербайджаном Паруйра Хачатуряна, угроза его жизни миновала, сообщили в Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября Минобороны Армении сообщило, что военнослужащий госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, получив огнестрельное ранение в результате выстрела со стороны Азербайджана на боевой позиции в восточной части армяно-азербайджанской границы. Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские солдаты не открывали стрельбу в указанном направлении

Состояние военнослужащего Паруйра Хачатуряна, получившего ранение в результате обстрела 10 ноября, улучшилось, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минобороны Армении.

По его словам, врачи уверены, что угроза его жизни миновала.

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Примечание:

"Баку заявил об обстрелах азербайджанских позиций на границе", "Армения предложила создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха", "Обмен обвинениями подчеркнул напряжение в отношениях Тегерана и Баку".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

11 ноября 2022, 12:56

11 ноября 2022, 12:31

11 ноября 2022, 11:45

11 ноября 2022, 11:00

  • Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах

    Позиции азербайджанских военных были обстреляны ночью на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, сообщило Минобороны Азербайджана. Армения в свою очередь заявила об обстрелах со стороны Азербайджана, Нагорный Карабах отверг обвинения азербайджанской стороны.

11 ноября 2022, 10:23

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