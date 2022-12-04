Азербайджан обвинил Армению в обстреле

04 декабря 2022, 09:59

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Минувшей ночью армянские военные обстреляли позиции азербайджанских военнослужащих, расположенные в Кельбаджарском районе, заявило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах, несмотря на соглашение о перемирии после обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе в сентябре. Так, вечером 3 декабря Азербайджан заявил, что позиции азербайджанской армии были обстреляны на Ходжавендском направлении.

Армянские военные обстреляли минувшей ночью позиции азербайджанских военнослужащих, сообщило Минобороны Азербайджана.

"Около 03.50 [02.50 мск] подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Зяйлик Кельбаджарского района", – сообщило ведомство на своем сайте.

Военные Азербайджана открыли ответный огонь, сказано в сообщении.

На 09.50 мск на сайте армянского оборонного ведомства нет комментариев относительно сообщения Минобороны Азербайджана об обстреле на границе.

Напомним, в ночь на 13 сентября обострилась ситуация на границе Азербайджана и Армении, Вечером 14 сентября стороны договорились о перемирии. По данным властей Армении, за время обострения были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

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