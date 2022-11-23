Махачкала возглавила рейтинг городов по числу объявлений о срочной продаже квартир

23 ноября 2022, 12:10

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В Махачкале 13,7% объявлений о продаже квартир сопровождены пометкой "срочно", в число лидеров по этому показателю вошли также Ставрополь, Краснодар и Ростов-на-Дону, указали эксперты "Циан.Аналитики".

Как писал "Кавказский узел", в 2022 году Дагестан оказался в аутсайдерах общероссийского рейтинга по доступности ипотечного жилья, лишь 9,2% семей в республике могут приобрести двухкомнатную квартиру в ипотеку. При этом Дагестан вошел в число лидеров среди регионов по росту цен на жилье.

Махачкала лидирует по числу объявлений о срочной продаже квартир, 13,7% объявлений о продаже квартир в столице Дагестана сопровождены пометкой «срочная продажа», сообщает сегодня телеграм-канал "Экономика Дагестана".

По данным экспертов "Циан.Аналитики", всего на рынке вторичной недвижимости 4% квартир продаются с пометкой "срочно", это максимальная доля за последние три года при том, что еще 1 марта таких объявлений было 2,8%, пишет "Российская газета".

В выборку вошли 37 городов с населением от 500 тысяч человек, а также Московская и Ленинградская области. Максимальная доля срочных продаж - в Махачкале (13,7%), Ставрополе (7,8%), Набережных Челнах (6,7%), Краснодаре и Ростове-на-Дону (6,3-6,4%). По числу квартир со срочными объявлениями лидируют Краснодар, Подмосковье и Москва, говорится в публикации.

В целом по рынку число объявлений с марта выросло на 29%, число срочных продаж - на 85%. При этом в среднем продавцы снижают цены в объявлениях на 5-8% за срочную продажу. В Махачкале авторы таких объявлений предлагают скидки до 13%.

Каждая пятая квартира с пометкой "срочно" продается в новом доме, построенном с 2018 по 2021 годы, каждое десятое объявление – о продаже квартиры в доме 2021 года постройки. Это говорит о том, что среди продавцов немало инвесторов, которые в срочном порядке выводят ранее вложенные средства, пишет издание.

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