Аул Чох в Дагестане, фото: Саша Савичева, https://ajlis.livejournal.com/1148487.html

30 октября 2022, 11:56

Дагестан и Ставрополье вошли в топ рейтинга по росту цен на загородное жилье

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ставропольский край и Дагестан вошли в топ-15 регионов России по росту цен на загородное жилье. По итогам третьего квартала на Ставрополье стоимость загородного жилья выросла на 7,1 процента, а в Дагестане на 4 процента.

По итогам третьего квартала текущего года Ставропольский край и Дагестан вошли в топ-15 регионов России по росту цен на загородное жилье. Ставрополье заняло девятое место. В этом регионе средняя стоимость загородного жилья составила 2,9 млн рублей, что на 7,1% больше по сравнению со вторым кварталом текущего года, передал 29 октября Telegram-канал "Экономика Дагестан" со ссылкой на исследование "Авито Недвижимость".

Дагестан расположился на 13-м месте, в республике средняя цена на загородный дом составляет 5,2 млн рублей. По сравнению со вторым кварталом это больше на 4%. В целом в России в третьем квартале средняя стоимость загородного жилья увеличилась на 9%, и составила 2,4 млн рублей, информировало РБК Кавказ со ссылкой на исследование "Авито Недвижимость".

"Кавказский узел" также писал, что на 1 августа туроператоры зафиксировали рост спроса на туры в Дагестан в среднем на 25-30% по сравнению с сезоном 2021 года. Дагестанские пользователи соцсети сочли тогда рост цен для туристов необоснованным.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти Дагестана объяснили рост цен санкциями и ажиотажем", "Пользователи соцсети потребовали принять меры против роста цен в Дагестане", "Рост цен на продукты обеспокоил махачкалинцев".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

30 октября 2022, 12:44

  • Власти вернули ранее отмененные льготы для многодетных астраханских семей

    Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отменил распоряжение нескольких муниципалитетов о лишении с ноября многодетных астраханцев льготы на оплату детских садов. Муниципалитеты отменили льготы семьям, в которых много детей, и предоставили льготы семьям мобилизованным. Многодетные семьи решили, что поддержка другим осуществляется за их счет. 

30 октября 2022, 12:14

  • Мобилизованный волгоградец погиб на Украине

    Волгоградец Сергей Горбунов, который в начале октября был мобилизован и направлен в зону проведения спецоперации, погиб на Украине. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 138 уроженцев Волгоградской области.

30 октября 2022, 11:00

30 октября 2022, 10:04

30 октября 2022, 09:10

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи