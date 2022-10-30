Дагестан и Ставрополье вошли в топ рейтинга по росту цен на загородное жилье

30 октября 2022, 11:56

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Ставропольский край и Дагестан вошли в топ-15 регионов России по росту цен на загородное жилье. По итогам третьего квартала на Ставрополье стоимость загородного жилья выросла на 7,1 процента, а в Дагестане на 4 процента.

По итогам третьего квартала текущего года Ставропольский край и Дагестан вошли в топ-15 регионов России по росту цен на загородное жилье. Ставрополье заняло девятое место. В этом регионе средняя стоимость загородного жилья составила 2,9 млн рублей, что на 7,1% больше по сравнению со вторым кварталом текущего года, передал 29 октября Telegram-канал "Экономика Дагестан" со ссылкой на исследование "Авито Недвижимость".

Дагестан расположился на 13-м месте, в республике средняя цена на загородный дом составляет 5,2 млн рублей. По сравнению со вторым кварталом это больше на 4%. В целом в России в третьем квартале средняя стоимость загородного жилья увеличилась на 9%, и составила 2,4 млн рублей, информировало РБК Кавказ со ссылкой на исследование "Авито Недвижимость".

"Кавказский узел" также писал, что на 1 августа туроператоры зафиксировали рост спроса на туры в Дагестан в среднем на 25-30% по сравнению с сезоном 2021 года. Дагестанские пользователи соцсети сочли тогда рост цен для туристов необоснованным.

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