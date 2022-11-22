ФСБ отчиталась о задержании изготовителей оружия на юге России

22 ноября 2022, 12:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В 31 регионе, в том числе в Ингушетии, Северной Осетии, Ставропольском крае, Краснодарском крае и Ростовской области, задержаны подозреваемые в подпольной модернизации оружия и его продаже, сообщила ФСБ.

Как сообщал "Кавказский узел", ФСБ периодически информирует об итогах рейдов в подпольных оружейных мастерских. Так, в сентябре 2021 года спецслужба отчиталась о задержании 48 подпольных оружейников в 18 регионах, в том числе в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Краснодарском крае и Ростовской области.

Сотрудники ФСБ, при поддержке МВД и Росгвардии в ходе проведенной в октябре операции обнаружили в 31 регионе России 31 подпольную мастерскую по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Среди регионов, перечисленных в сообщении, указаны Ингушетия, Северная Осетия, Ставропольский край, Краснодарский край и Ростовская область. Из незаконного оборота изъято 304 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В подпольной модернизации оружия и его продаже заподозрены 68 нелегальных оружейников.

Всего, по данным ФСБ, изъяты 22 автомата, 14 пистолетов-пулеметов, три пулемета, одно противотанковое ружье, 114 винтовок, 150 пистолетов и револьверов, карабинов и ружей, один 50-мм миномет, одна подрывная машинка, 83 артиллерийских снарядов и мин, 51 ручная граната, 15 запалов, более 18,4 килограмма взрывчатки и свыше 15,2 тысячи патронов.

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