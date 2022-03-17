17 марта 2022, 10:44

Житель Владикавказа арестован по делу об изготовлении оружия

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полицейские нашли у жителя Владикавказа мастерскую для изготовления боевого оружия, сообщили в МВД.

"Во Владикавказе задержан ранее судимый местный житель, причастный к изготовлению огнестрельного оружия", - проинформировали в пресс-службе управления МВД по СКФО.

По данным ведомства, задержанный продал два сигнальных пистолета, "переделанные кустарным способом под стрельбу боевыми патронами". У него на работе найдена мастерская со станками, а также различными комплектующими и приспособлениями для изготовления и переделки оружия из гражданского в боевое, пишет со ссылкой на МВД "Интерфакс".

В отношении задержанного возбуждено дело по ч.2 ст.222 (незаконный оборот оружия) и ч.1 ст.223 (незаконное изготовление оружия) УК России. Подозреваемый арестован, сообщили в ведомстве.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале подпольный оружейный цех был обнаружен в Дагестане.

Примечание:

"Житель Дагестана задержан по подозрению в перевозке автомата и гранаты", "Четыре человека задержаны в Дагестане по подозрению в незаконном обороте оружия", "Два жителя Ставрополья арестованы по делу о подпольном производстве оружия".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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