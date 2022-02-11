Подпольный оружейный цех обнаружен в Дагестане

11 февраля 2022, 08:30

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Цех по переделке охолощенного оружия в боевое обнаружен в селе Маджалис, изъяты два пистолета и слесарное оборудование, сообщили в МВД.

По данным полиции, подпольная мастерская по изготовлению боевого огнестрельного оружия была обнаружена 9 февраля в доме жителя села Маджалис Кайтагского района.

"В результате обследования подсобного помещения, используемого в качестве цеха, обнаружен и изъят самодельный револьвер калибра 5,6 мм, самодельный гладкоствольный пистолет 16 калибра, заготовки стволов калибра 5,6 мм, напильники по металлу, слесарные тиски, несколько специальных станков, сверла и метчики", – сообщило вечером 10 февраля на своем сайте МВД по Дагестану.

Против сельчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ "Незаконный оборот оружия" (предусматривает до пяти лет лишения свободы, – Прим. "Кавказского узла") "Подозреваемый доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе допроса мужчина рассказал, что изготавливал оружие для личных целей, так как это является его увлечением", – добавило ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что 23 ноября 2021 года силовики ликвидировали подпольный оружейный цех в пригороде Махачкалы. Хозяин незаконной оружейной мастерской был задержан.