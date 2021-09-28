Изъятое во время операции оружие. Кадр видео https://360tv.ru/news/crime/fsb-zaderzhala-podpolnyh-oruzhejnikov-v-18-regionah-rossii/

28 сентября 2021, 10:05

ФСБ рапортовала о задержании изготовителей оружия на юге России

48 подпольных оружейников в 18 регионах России, в том числе в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, на Кубани и в Ростовской области задержали сотрудники ФСБ в сентябре, отчиталась спецслужба.

ФСБ рапортовала о задержании 48 подпольных оружейников в 18 регионах России, в том числе речь идет о Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Краснодарском крае и Ростовской области.

Изъято 149 единиц огнестрельного оружия, сообщила спецслужба. "Пресечена преступная деятельность 48 жителей из 18 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, а также к контрабанде средств поражения в Россию", – процитировало сегодня РИА "Новости" заявление ФСБ.

Задержания проводились в сентябре. Помимо регионов ЮФО и СКФО, подпольные оружейники также были задержаны в Москве, Удмуртии, Красноярском и Хабаровском краях, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Смоленской и Тверской областях, передал сегодня ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Среди изъятого оружия,  в частности, семь автоматов (АК-74, АКС-74У, АК-103), девять пистолетов-пулеметов ("Кедр", ППС, ППШ), а также более 27 килограммов взрывчатых веществ (тротил, порох), шесть ручных гранат (Ф-1, РГД-5), 24 взрывателя и детонатора, свыше 12000 патронов различного калибра, отметила спецслужба.

"Кавказский узел" так писал, что 31 мая ФСБ сообщила о задержании 96 подозреваемых в подпольной модернизации оружия, в том числе в Дагестане, Краснодарском крае и Ростовской области.

Примечание:

"ФСБ сообщила о задержании изготовителей оружия в Ростовской области", "Подпольный оружейный цех обнаружен на Ставрополье", "Житель Ингушетии получил срок за хранение оружия".

Автор: "Кавказский узел"

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