Силовики ликвидировали подпольную оружейную мастерскую в Беслане

27 декабря 2021, 14:02

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Оружейная мастерская была обнаружена в доме 56-летнего жителя Северной Осетии, он задержан, сообщила сегодня пресс-служба ГУ МВД по СКФО.

Сотрудники полиции установили факт продажи 56-летним жителем Беслана двух сигнальных пистолетов и охолощенного автомата, переделанных под стрельбу боевыми патронами. В его дома доме оперативники обнаружили мастерскую со станками и различными приспособления для изготовления и переделки оружия из гражданского в боевое., сообщила сегодня пресс-служба ГУ МВД по СКФО.

Подозреваемый задержан, начато расследование уголовного дела о незаконном изготовлении оружия, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном приобретении и сбыте оружия и боеприпасов, говорится в публикации на странице ведомства в Instagram.

К публикации приложено видео обыска в мастерской. Силовики заходят в помещение, в котором находятся станки, множество различных инструментов, части оружия. Из шкафов в ходе обыска достают патроны. В конце ролика демонстрируются фотографии автомата и других видов оружия.

Спецоперация проводилась сотрудниками оперативно-розыскной части ГУ МВД по СКФО и Росгвардией, сообщил сегодня "Интерфакс".

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре сотрудники ФСБ задержали 48 подпольных оружейников в 18 регионах России, в том числе в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, на Кубани и в Ростовской области.