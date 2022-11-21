Меликов отчитал дагестанских чиновников за уклонение их сыновей от армии

21 ноября 2022, 21:40

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Дети некоторых дагестанских чиновников не явились в военкоматы по осеннему призыву на срочную службу, заявил сегодня глава Дагестана. Тем, кто пытается "отмазать" детей от службы в армии, не место в органах власти, предупредил Сергей Меликов.

Как писал "Кавказский узел", военкомат Дагестана в начале осенней призывной кампании сообщил о планах призвать на срочную службу в армию 3,5 тысячи жителей республики, пообещав, что новобранцы не будут служить в зоне проведения военной операции. Глава республики Сергей Меликов подчеркнул, что призыв на срочную службу не имеет отношения к частичной мобилизации.

Сергей Меликов раскритиковал сегодня дагестанских чиновников, дети которых не явились в военкоматы, чтобы пойти служить по призыву. "Сегодня ознакомился со списком детей отдельных чиновников, которые не явились по призыву в рамках осенней кампании. Налицо попытка уклониться от срочной военной службы. Почему для одних служба в армии – обязанность, а у других есть какие-то привилегии только потому, что их папы и мамы занимают хорошие должности?" - написал Меликов в своем Telegram-канале.

Глава республики сообщил, что поручил вице-премьеру Дагестана Рамазану Джафарову "уточнить информацию по каждой фамилии в этом списке, у кого есть объективные причины для отсрочки, предусмотренные законодательством, а у кого – их нет". "На ближайшей призывной комиссии рассмотрим этот вопрос детально", - пообещал он

Меликов выразил возмущение тем, что чиновники попытались "отмазать" детей от службы. "Вы мне можете объяснить, что это такое? У меня, у генерал-полковника, сыновья должны служить, а у вас, у таких великих чиновников, сыновья служить не должны?" - говорит глава Дагестана на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Чиновникам, которые пытаются "отмазать" детей от армии, не место на госслужбе, предупредил Меликов. "Там, где подобные вещи происходят, - родителям нечего делать в органах власти", - резюмировал он.

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