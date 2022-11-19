Власти Дагестана назвали коррупцию причиной проблем в сфере энергетики

19 ноября 2022, 07:07

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Из-за коррупции среди сотрудников ресурсоснабжающих организаций, в Дагестане происходят самовольные подключения к электросетям и газопроводам, создаются майнинговые фермы, и продается на АЗС топливо плохого качества, заявили власти республики.

По словам министра энергетики и тарифов Дагестана Ризвана Мурадова, большая часть нарушений в топливно-энергетическом комплексе республики – это незаконные врезки в газопроводы, самовольные подключения к электросетям, создание майнинговых ферм и уклонение от установки приборов учета.

"Часть нарушений совершается с попустительства сотрудников ресурсоснабжающих организаций, на что указывает количество возбужденных в отношении них уголовных дел", – приведены 18 ноября слова Мурадова на сайте главы Дагестана.

Проверка Росстандарта выявила, что на некоторых АЗС в Дагестане продается дизтопливо и бензин, которые не соответствуют требованиям качества. Замруководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Александр Кузьмин предложил создать в Дагестане лаборатории для контроля качества топлива.

"Исследования показывают, что качество топлива в Дагестане действительно ниже, чем, например, в соседних регионах СКФО. Внедрение в республике лабораторий обеспечит контроль качества топлива по 18 показателям и испытание его характеристик, что существенно поднимет уровень услуг, оказываемых населению, и улучшит работу АЗС", – заявил он.

Причиной коррупции в топливно-энергетическом комплексе Дагестана является кадровая политика в ресурсоснабжающих организациях, считает вице-премьер республики Манвел Мажонц. "Я настаиваю на том, чтобы по всем районам, где потери превышают 50%, были разработаны антикризисные программы, за невыполнение которых – отстранение от должности", – заявил он.

Глава республики Сергей Меликов подчеркнул, что нужно усилить работу по выявлению недобросовестных сотрудников энергокомпаний. "Нам необходимо изменить саму систему отношений, что возможно сделать только при активном участии руководства ресурсоснабжающих организаций. Они должны быть заинтересованы в этом, так как ежегодно несут огромные потери из-за злоупотреблений собственных сотрудников", – сказал Меликов.

Напомним, ранее жители Дагестана неоднократно жаловались на проблемы с перебоями подачи света. Так, 23 декабря 2021 года во время пресс-конференции Владимира Путина в Москве к нему обратился главред РИА "Дагестан" Магомед Магомедов. Журналист попросил президента содействовать в решении проблемы в Дагестане, в частности с электроснабжением. Сложившуюся обстановку он охарактеризовал как энергокризис. Путин дал обещание тщательно рассмотреть его обращение. В тот же день на жалобу журналиста президенту отреагировал глава Дагестана Сергей Меликов, он заверил, что в республике в ближайшее время начнется масштабный ремонт электросетей. Жители региона восприняли это обещание Меликова скептически.

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