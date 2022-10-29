Противник внесения поправок в Конституцию Дагестана явился в военкомат

29 октября 2022, 02:38

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Шамиль Абдулаев, который выступал против внесения поправок в Конституцию Дагестана, явился в военкомат и направился в зону проведения специальной военной операции.

Как писал "Кавказский узел", в ходе обсуждения поправок в министерстве по делам национальностей Дагестана, на которую удалось попасть лишь нескольким противникам их принятия, один из активистов, Шамиль Абдулаев, призвал Сергея Меликова уйти в отставку. 27 октября Меликов особо обратился к Абдулаеву, отметив: ""Среди этих активистов я хотел бы выделить такого гражданина, как Шамиля Абдулаева, который на круглом столе от имени дагестанского народа высказывал некие претензии к этим поправкам. Уважаемый Шамиль, если ты действительно считаешь себя поборником чести, если ты действительно считаешь себя защитником нашего отечества в том числе республики в состав нашего отечества - пойди в военкомат, пройди медицинскую комиссию, оформи те документы, которые необходимы - и добровольцем с оружием в руках. Докажи, что ты представитель великого народа, который готов защищать его интересы в любой точке"".

27 октября парламент Дагестана принял поправки в Конституцию республики. Обсуждение поправок в республике проходило в напряженной атмосфере взаимных упреков, как со стороны противников изменений, так и со стороны властей. Противники поправок анонсировали митинг в день обсуждения законопроекта, но получили отказ мэрии. Глава Дагестана и спикер парламента обвинили в провокациях активистов, выступающих против изменений Конституции. Спикер парламента республики Заур Аскендеров заверил при этом, что законодательство республики исключает любую возможность решений о территориальных изменениях без согласия жителей республики "через референдум".

Активист Шамиль Абдулаев, который активно выступает против внесения поправок в Конституцию Дагестана, явился 28 октября в военкомат. Об этом написал, в частности, мэр Махачкалы Салман Дадаев в своем Telegram-канале.

"Шамиль внял призыву главы Дагестана Сергея Алимовича Меликова и сегодня же (28 октября) отправился вместе с другими добровольцами и мобилизованными сначала на обучение, а после – в зону проведения специальной военной операции!" - пишет Дадаев.

Он также отметил, что Абдулаева ждут дома "с победой, живым и невредимым".

"Кавказский узел" не может подтвердить, действительно ли Абдулаев явился в военкомат. Публикация Дадаева набрала по данным на 02.00 мск сегодня, 29 октября более 9900 отметок "Нравится".

24 октября представителей общественных организаций и независимых СМИ не пустили на слушания по поправкам в Конституцию Дагестана, которые в формате круглого стола прошли в министерстве по делам национальностей. Не менее ста человек вышли на стихийный сход, требуя от властей разъяснить суть поправок. Лишь на круглом столе противники поправок смогли высказать свою позицию. Власти не пустили на слушания большинство активистов, так как полемика могла оказаться не в пользу властей, слушания носили формальный характер,, указали дагестанские журналисты и активисты.

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