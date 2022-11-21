Защитники Аветисяна перенесли акцию к зданию генпрокуратуры Армении

21 ноября 2022, 12:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сторонники члена Национально-демократического полюса Варужана Аветисяна передали письма генпрокурору и главе Минюста с требованием перевести его в гражданскую больницу.

Как писал "Кавказский узел", члены молодежного крыла "Национально-демократического полюса" (НДП) с 18 ноября проводят бессрочный пикет с требованием перевести члена НДП Варужана Аветисяна из тюрьмы "Нубарашен" в гражданскую больницу. 19 ноября в связи с выходным днем в Минюсте они переместились от здания министерства на многолюдный Северный проспект, где начали сбор подписей прохожих под своим требованием. За сутки они собрали 1500 подписей в поддержку Аветисяна.

17 ноября политическое движение "Национально-демократический полюс" (структура, в которую входит и всеармянское движение "Сасна Црер") призвало правозащитников, общественные организации и политические партии Армении поддержать требование о переводе Варужана Аветисяна в гражданскую клинику. Состояние здоровья Аветисяна несовместимо с тюремным заключением, его жизнь в опасности, пояснили активисты.

Активисты сегодня возобновили сидячий пикет с требованием перевести Варужана Аветисяна из УИУ "Нубарашен" в гражданскую больницу. Акция проходит у здания Генпрокуратуры Армении. Ее участники держат в руках государственные флаги Армении, плакаты с фотографией Аветисяна и надписями "Свободу Варужану Аветисяну". Они скандируют: "Варужан!".

Активисты также требуют, чтобы генпрокурор Армении Анна Вардапетян вышла к ним. "Пусть выйдет и ответит, зачем они намеренно убивают Варужана Аветисяна в тюрьме?", - заявила одна из участниц акции в прямом эфире, который транслируется на странице НДП в Facebook*.

Полиция вначале препятствовала проведению акции у здания Генпрокуратуры, ссылаясь на то, что это может помешать работе ведомства, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Сона Мхитарян.

"Генпрокуратура - это одна из тех структур, которая имеет все ресурсы для того, чтобы Варужана Аветисяна перевели в гражданскую больницу. Это входит в ее обязанности, и наше требование вполне укладывается в их полномочия, поэтому место выбрано соответствующее", - отметила участница акции.

Активисты передали письмо на имя генпрокурора Армении Анны Вардапетян с требованием способствовать переводу Варужана Аветисяна из тюрьмы в гражданскую больницу "для полноценного и надлежащего медицинского обследования и дальнейшего лечения". После этого участники акции направились к зданию Министерства юстиции, где аналогичное письмо передали и.о. министра.

22 ноября активисты планируют акцию перед зданиями этих структур для получения ответа на их письмо.

Напомним, 12 ноября правозащитники призвали срочно оказать Аветисяну медпомощь в связи с ухудшением состояния его здоровья, а на следующий день с таким же требованием выступили участники акции в Ереване.

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