Участники акции в Ереване потребовали освободить Варужана Аветисяна

13 ноября 2022, 22:36

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Активисты Национально-демократического полюса на акции в Ереване потребовали освобождения Варужана Аветисяна и других заключенных, осужденных за захват здания полка полиции Еревана в 2016 году. Адвокат Аветисяна настаивает, что заключенному срочно требуется медицинская помощь.

Как писал "Кавказский узел", Варужан Аветисян осужден за захват здания ППС в 2016 году в Ереване. После "бархатной революции'' в 2018 году члены отряда "Сасна Црер", в том числе, Аветисян, были освобождены из-под ареста, но 28 мая 2022 года их вновь заключили под стражу. 12 ноября правозащитники призвали срочно оказать Аветисяну медпомощь в связи с ухудшением его состояния здоровья.

Вооруженный отряд "Сасна Црер", сформированный сторонниками движения "Учредительный парламент", удерживал здание патрульно-постовой службы полиции в Ереване с 17 по 31 июля 2016 года. При захвате здания один человек был убит и еще шесть ранены, впоследствии один из раненых полицейских скончался в больнице. На "Кавказском узле" опубликована хроника тех событий.

Активисты Национально-демократического полюса провели сегодня акцию протеста у Офиса защитника прав человека в Ереване, требуя оказать медицинскую помощь Варужану Аветисяну. Участники акции держали в руках плакаты с фотографиями арестованных членов отряда "Сасна Црер", в том числе Варужана Аветисяна. и надписями "Свободу мятежникам!", "Проснись, омбудсмен!", "Мятежник - человек, омбудсмен!" . Они скандировали "Свободу отряду "Сасна Црер"!", "Свободу Варужану Аветисяну!", передал корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат Аветисяна Араик Папикян в субботу, 12 ноября, направил в Офис омбудсмена письмо, однако сотрудники офиса ответили, что день нерабочий и зарегистрировать письмо они смогут только в понедельник, 14 ноября. Сегодня в Офисе защитника прав человека никого, кроме охраны, не оказалось. Участникам акции заявили, что Офис работает с понедельника до пятницы.

"Этим все сказано. Фактически, в Армении права человека могут быть защищены только с понедельника по пятницу. В субботу и воскресенье эти права не защищаются", - заявил адвокат Папикян. Он также добавил, что после известия об ухудшении состояния Аветисяна никто не связался ни с членами его семьи, ни с его защитой.

Участники акции возмутились графиком работы омбудсмена и вспомнили о судьбе сторонника "Сасна Црер" Артура Саргсяна, известного как "Доставщик хлеба". Саргсян завез хлеб мятежникам, оказавшимся в засаде в дни захвата здания полка полиции Еревана и был арестован. Артур Саргсян страдал болезнью, которая была несовместима с арестом, под стражей состояние его здоровья ухудшилось и в результате он скончался. "Мы не допустим второго такого случая!", - скандировали активисты.

В знак протеста против повторного задержания Саргсян объявил голодовку и отказался от медицинской помощи. После 25 дней голодовки он был отпущен на свободу и госпитализирован. 16 марта 2017 года Артур Саргсян скончался в больнице.

На короткое время активисты перекрыли улицу Пушкина, где расположен Офис омбудсмена, заблокировав автомобильное движение. Они требовали встречи с защитником прав человека Кристине Григорян. Затем участники акции шествием направились по центральным улицам Еревана, информируя прохожих о положении Варужана Аветисяна и призывая их не оставаться безразличными. Активисты перекрыли также проспект Маштоца и полиция требовала разблокировать улицу, однако около 40 минут проспект был заблокирован. После этого активисты по просьбе командира ППС разблокировали улицу и вернулись к Офису омбудсмена.

Министерство юстиции Армении на своей странице в Facebook опубликовало комментарий о состоянии здоровья Варужана Аветисяна. Ведомство утверждает, что 12 и 13 ноября Варужан Аветисян прошел медицинское обследование. "Состояние здоровья заключенного оценивается как хорошее, Аветисян не жаловался ни на что", - говорится в публикации.

12 ноября, по данным Минюста, дежурная медсестра обследовала Аветисяна, который ни на что не жаловался. Сегодня, 13 ноября, как отмечает Минюст, медобследование проводил заведующий отделением, по результатам обследования состояние здоровья Аветисяна было оценено, как "хорошее". "Аветисян ни на что не жаловался, он также отметил, что в последний раз его самочувствие ухудшалось в апреле 2021 года", - говорится в сообщении ведомства.

Общие данные по итогам обследования, которые приводит Минюст, ничего не говорят о реальном состоянии заключенного, отметил активист НДП, медработник Ваге Гаспарян. "Эти показатели могут быть в норме, но побочные симптомы говорят о другом. У Варужана Аветисяна, как он сам в разговоре с членами семьи отметил, дрожь в теле и мышечные судороги, что указывает на обострение. В частности, это признаки возрастающей интоксикации", - заявил Гаспарян.

Офис омбудсмена, в свою очередь, распространил сообщение о том, что 10 ноября представители Офиса посетили Варужана Аветисяна в исправительном учреждении "Нубарашен". Аветисян рассказал, что в прошлые годы у него бывали подобные ухудшения состояния здоровья, однако в Армении ему не смогли поставить точный диагноз. "Данные анализа Аветисяна в норме, но он себя плохо чувствует. Данные не можем представить в виду медицинской тайны и отсутствия согласия на это от самого Аветисяна", - говорится в сообщении омбудсмена.

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