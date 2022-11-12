Правозащитники призвали срочно помочь Варужану Аветисяну

12 ноября 2022, 21:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Состояние члена отряда "Сасна Црер" Варужана Аветисяна резко ухудшилось, заявили представители Национально-демократического полюса и потребовали оказать ему срочную медпомощь. Аветисян не должен содержаться под стражей из-за медицинских противопоказаний, указала правозащитница Нина Карапетянц.

Как писал "Кавказский узел", Варужан Аветисян осужден за захват здания ППС в 2016 году в Ереване. После "бархатной революции'' в 2018 году члены отряда "Сасна Црер", в том числе, Аветисян, были освобождены из-под ареста. Но 28 мая 2022 года их вновь заключили под стражу.

Вооруженный отряд "Сасна Црер", сформированный сторонниками движения "Учредительный парламент", удерживал здание патрульно-постовой службы полиции в Ереване с 17 по 31 июля 2016 года. При захвате здания один человек был убит и еще шесть ранены, впоследствии один из раненых полицейских скончался в больнице. На "Кавказском узле" опубликована хроника тех событий.

Состояние здоровья члена Совета НДП Варужана Аветисяна резко ухудшилось. При этом, так как законодательство Армении не позволяет встречаться с адвокатами в нерабочие дни, увидеть его адвокат сможет только 15 ноября, сообщил сегодня на своей странице в Facebook* Совет Национально-демократического полюса.

В сообщении подчеркивается, что представители НДП не смогли связаться с Центром пенитенциарной медицины. Неоказание Аветисяну срочной "надлежащей медицинской помощи" " может привести к крайне тяжелым последствиям, за которые виновные лица не избегут ответственности и наказания", - отмечается в сообщении

Ухудшение состояния здоровья Аветисяна было предсказуемо и неизбежно, сказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Хельсинкской Ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц.

По ее словам, по медицинским критериям Аветисян не должен содержаться под стражей, однако это вопрос "не решается месяцами". Он добавила, что, те кто мешает освобождению Аветисяна "должны в срочном порядке предпринять меры и параллельно молиться, чтобы с Аветисяном ничего не случилось".

"Кавказский узел" также писал, что продюсер Армен Григорян, обвиняемый в разжигании межнациональной розни, умер сегодня во время заседания суда. Григоряна держали под арестом, несмотря на проблемы со здоровьем, отметили представители оппозиции. Омбудсмен потребовала от Генпрокуратуры и Минюста провести расследование его смерти.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.