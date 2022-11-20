Активисты собрали за сутки в Ереване 1500 подписей в поддержку Аветисяна

20 ноября 2022, 15:04

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Активисты, третий день проводящие бессрочный пикет в центре Еревана, за сутки собрали более 1500 подписей прохожих под требованием поместить Варужана Аветисяна в гражданскую клинику.

Как писал "Кавказский узел", члены молодежного крыла "Национально-демократического полюса" (НДП) с 18 ноября проводят бессрочный пикет с требованием перевести члена НДП Варужана Аветисяна из тюрьмы "Нубарашен" в гражданскую больницу. 19 ноября в связи с выходным днем в Минюсте они переместились от здания министерства на многолюдный Северный проспект, где начали сбор подписей прохожих под своим требованием.

17 ноября политическое движение "Национально-демократический полюс" (структура, в которую входит и всеармянское движение "Сасна Црер") призвало правозащитников, общественные организации и политические партии Армении поддержать требование о переводе Варужана Аветисяна в гражданскую клинику. Состояние здоровья Аветисяна несовместимо с тюремным заключением, его жизнь в опасности, пояснили активисты.

Более 1500 подписей в поддержку Варужана Аветисяна собрали за сутки участники сидячего пикета, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Змрухт Акопян. "Люди подходят, интересуются, выражают свою позицию и подписывают петицию", - сказала она.

По словам активистки, сегодня утром молодежное крыло НДП возобновило протестную акцию на Северном проспекте в центре Еревана. В общей сложности в сидячем пикете принимают активное участие около 60 человек, сменяя друг друга.

Сегодня в акции приняли участие и члены Совета НДП, в том числе Жирайр Сефилян. Организаторы пикета через громкоговоритель информируют прохожих о ситуации со здоровьем Варужана Аветисяна. Также они озвучивают информацию о политической и экономической ситуации в стране, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте событий.

Организаторы акции пояснили корреспонденту "Кавказского узла", что сидячий пикет будет продолжен до тех пор, пока не будет достигнута их цель, а именно - пока Варужан Аветисян не будет переведен в гражданскую больницу.

Напомним, Варужан Аветисян наряду с другими членами отряда "Сасна Црер" был осужден за захват здания патрульно-постовой службы полиции в 2016 году в Ереване. После "бархатной революции'' в 2018 году члены отряда, в том числе Аветисян, были освобождены из-под ареста, но 28 мая 2022 года их вновь заключили под стражу.

12 ноября правозащитники призвали срочно оказать Аветисяну медпомощь в связи с ухудшением состояния его здоровья, а на следующий день с таким же требованием выступили участники акции в Ереване.

Вооруженный отряд "Сасна Црер", сформированный сторонниками движения "Учредительный парламент", с 17 по 31 июля 2016 года удерживал захваченное здание ППС. При захвате здания один человек был убит и еще шесть ранены, впоследствии один из раненых полицейских скончался в больнице. На "Кавказском узле" опубликована хроника тех событий.

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