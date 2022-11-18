Профсоюзы потребовали расследовать гибель рабочего на "Руставском азоте"

18 ноября 2022, 22:28

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Предприятие должно допустить профсоюз и инспекцию труда к расследованию причин обрушения строительных лесов на "Руставском азоте", в результате которого один человек погиб и четверо пострадали, сообщил глава профсоюза работников горной и металлургической промышленности Грузии. Инспекция труда частично остановила работу предприятия.

Как писал "Кавказский узел", рабочие "Руставского завода в ходе забастовки, начавшейся 28 апреля 2021 года требовали повышения зарплаты на 50%, а также улучшения условий труда. Сотрудники компании достигли договоренности с руководством завода и 3 мая 2021 года возобновили работу.

Сегодня утром на химзаводе АО "Руставский азот" погиб один человек и пострадали четыре, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава профсоюза работников горной и металлургической промышленности Тамаз Долаберидзе. "На территории, прилегающей к цеху синтеза аммиака, во время ремонта холодильника пять работников цеха ремонта спецтехники на строительных лесах и выполняли свою работу. Леса рухнули, люди упали с высоты не менее пяти метров. Один человек погиб на месте, двое пострадавших доставлены в медучреждение в тяжелом состоянии, а двое других сотрудников получили относительно легкие травмы",- сказал он.

Профсоюз металлургической, горнодобывающей и химической промышленности Грузии считает, что произошедшее явно указывает на недостатки системы охраны труда на предприятии, подчеркнул Долаберидзе.

По его словам, профсоюз потребовал участия инспектора труда и профсоюза в работе комиссии, которая должна установить причины происшествия и причастных к инциденту.

Служба инспекции труда оштрафовала после гибели рабочего "Руставский азот" на 50 000 лари (примерно 18 450 долларов США) и частично приостановила работу предприятия, сообщило сегодня "Рустави 2".

МВД начало расследование о нарушении норм безопасности при проведении строительных или иных работ, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение в эфире телекомпании.

АО "Руставский азот" - крупнейшее химическое предприятие по производству индустриальных химикатов и минеральных удобрений в Закавказье. На предприятии трудоустроено более 2 тысяч человек, говорится на официальном сайте "Руставского азота".

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