Жители Рустави провели акцию против загрязнения окружающей среды

06 июня 2022, 09:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Около двухсот человек провели в Рустави акцию протеста, на которой потребовали от предприятий снизить объемы вредных выбросов в атмосферу и пожаловались на ухудшение здоровья местных жителей из-за грязного воздуха.

Жители Рустави провели 5 июня акцию протеста под лозунгом "Мы задыхаемся, просим свежего воздуха". Акцию организовало движение "Гавигудет" ("Задыхаемся"), ее участники потребовали от Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии опубликовать график, когда и на каких предприятиях появятся фильтры и система мониторинга вредных выбросов в атмосферу, информировал сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2".

Протестующие заявили, что твердые частицы в воздухе Рустави значительно превышают допустимый предел, что опасно для здоровья. В акции протеста приняли участие около двухсот человек. Экоактивисты направили петицию в министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства, передал сегодня на своем сайте телеканал "Мтавари Архи".

Напомним, в Рустави, в частности, расположено крупнейшее химическое предприятие по производству индустриальных химикатов и минеральных удобрений в Закавказье АО "Руставский азот". На предприятии трудоустроено более двух тысяч человек.

"Кавказский узел" также писал, что 21 ноября 2021 года жители грузинского села Шкмери провели массовую акцию протеста, потребовав отменить разработку марганцевого месторождения. Добыча марганца приведет к ухудшению экологии и нанесет вред здоровью сельчан, предположили тогда они.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.