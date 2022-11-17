Азербайджан отверг обвинения в обстреле армянских позиций

17 ноября 2022, 19:15

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Азербайджанские военнослужащие не открывали сегодня огонь по армянским военным позициям на границе, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении сообщило о ранении военнослужащего на границе в результате обстрела со стороны Азербайджана, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Минобороны Азербайджана опровергло сегодня сообщение о ранении армянского военнослужащего. "Распространенная Министерством обороны Армении информация" о том, что азербайджанские военные 17 ноября в 11.00 (10.00 мск) начали стрельбу, "в результате чего был ранен военнослужащий", является ложью", говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана, переведенном на русский язык корреспондентом "Кавказского узла".

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