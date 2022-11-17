17 ноября 2022, 19:15

Азербайджан отверг обвинения в обстреле армянских позиций

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджанские военнослужащие не открывали сегодня огонь по армянским военным позициям на границе, заявило Минобороны Азербайджана.

 Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении сообщило о ранении военнослужащего на границе в результате обстрела со стороны Азербайджана, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Минобороны Азербайджана опровергло сегодня сообщение о ранении армянского военнослужащего. "Распространенная Министерством обороны Армении информация" о том, что азербайджанские военные 17 ноября в 11.00 (10.00 мск) начали стрельбу, "в результате чего был ранен военнослужащий", является ложью", говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана, переведенном на русский язык корреспондентом "Кавказского узла".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Жители Храморта встревожены участившимися обстрелами", "Жители карабахского села Сарушен попали под обстрел", "Азербайджан заявил об обстреле приграничных позиций".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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