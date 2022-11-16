Азербайджан заявил об обстреле приграничных позиций

16 ноября 2022, 08:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Позиции азербайджанских военных были обстреляны на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, заявило Минобороны Азербайджана. Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха отвергли обвинения.

Как писал "Кавказский узел", 7 ноября Кремль отреагировал на серию взаимных обвинений Баку и Еревана в обстрелах на границе, напомнив, что лидеры Азербайджана и Армении на встрече с Владимиром Путиным 31 октября договорились решать проблемы мирными способами. Однако и после этого стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах на границе. Так, 14 ноября Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций. Военное ведомство Армении отвергло обвинение, а вечером сообщило об обстреле с азербайджанской стороны.

Позиции азербайджанской армии около села Моллабайрамлы Кельбаджарского района примерно в 21.40 (20.40 мск) 15 ноября были обстреляны со стороны Армении из стрелкового оружия, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

"Кроме того, 16 ноября в 00:50 (23.50 мск 15 ноября. – Прим. "Кавказского узла") члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на территории Агдамского района", - говорится в публикации на русскоязычной версии сайта ведомства.

Российские миротворцы с ноября 2020 года размещены на территориях, оставшихся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

Азербайджанские военные приняли "адекватные ответные меры", отмечается в сообщении.

Минобороны Армении отвергло обвинение. "Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы 15 ноября, в 21:40 подразделения ВС РА открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы, является очередной дезинформацией", - говорится в публикации, размещенной сегодня на русскоязычной версии сайта министерства.

Отреагировало сегодня на заявление Азербайджана и Минобороны Нагорного Карабаха. "Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что якобы подразделения Армии обороны в ночь с 15 на 16 ноября открыли огонь по азербайджанским позициям […] является очередной дезинформацией", - говорится в публикации на сайте ведомства, перевод которой выполнен "Кавказским узлом".

Армия обороны - официальное название вооруженных сил Нагорного Карабаха, которые Азербайджан считает незаконными вооруженными формированиями. В состав Армии обороны входят мотопехотные, танковые, артиллерийские части и подразделения и средства противовоздушной обороны, говорится в справке "Кавказского узла" "Армия обороны Народного Карабаха".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.