Жители азербайджанского поселка пожаловались на аварийное состояние школы

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Жители поселка Борадигях в обращении к властям Азербайджана попросили организовать ремонт аварийного здания школы, в которой учатся 270 детей.

Жители поселка Борадигях Масаллинского района в связи с аварийным состоянием местной школы, в которой учатся 270 детей, обратились к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и министру науки и образования Эмину Амруллаеву, сообщает сегодня Turan.

В обращении жители поселка указали, что школа № 1 была построена в 1974 году и в последние годы оказалась в аварийном состоянии, здание "может в любой момент обрушиться".

По их словам, в 2022 году строительное управление Минобразования для ремонта снесло крыши актового и спортивного залов и буфета, однако затем работы были приостановлены, а сельчанам заявили, что школу капитально отремонтирует фонд Гейдара Алиева.

Однако с тех пор никаких работ не было проведено, заявили авторы обращения, отметив, что в 2023 году школу осмотрели сотрудники Бакинского управления градостроительства и подтвердили аварийность здания.

По словам авторов обращения, в школе не проводятся спортивные занятия, из-за непригодного состояния актового зала мероприятия организуются в коридоре, а ученики не могут питаться в буфете.

Кроме того, из-за отсутствия отопления в помещениях школы очень холодно, из-за чего ученики и учителя часто болеют. Жители Борадигяха попросили руководство страны оказать содействие для ремонта школы, пишет агентство.

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