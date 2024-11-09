RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:19, 9 ноября 2024

Жители азербайджанского поселка пожаловались на аварийное состояние школы

Помещение школы в поселке Борадигях. Фото: Turan https://turan.az/ru/obshhestvo/ziteli-boradigiaxa-poprosili-pomoshhi-u-rukovodstva-strany-786752

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители поселка Борадигях в обращении к властям Азербайджана попросили организовать ремонт аварийного здания школы, в которой учатся 270 детей.

Жители поселка Борадигях Масаллинского района в связи с аварийным состоянием местной школы, в которой учатся 270 детей, обратились к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и министру науки и образования Эмину Амруллаеву, сообщает сегодня Turan.

В обращении жители поселка указали, что школа № 1 была построена в 1974 году и в последние годы оказалась в аварийном состоянии, здание "может в любой момент обрушиться".

По их словам, в 2022 году строительное управление Минобразования для ремонта снесло крыши актового и спортивного залов и буфета, однако затем работы были приостановлены, а сельчанам заявили, что школу капитально отремонтирует фонд Гейдара Алиева.

Однако с тех пор никаких работ не было проведено, заявили авторы обращения, отметив, что в 2023 году школу осмотрели сотрудники Бакинского управления градостроительства и подтвердили аварийность здания.

По словам авторов обращения, в школе не проводятся спортивные занятия, из-за непригодного состояния актового зала мероприятия организуются в коридоре, а ученики не могут питаться в буфете.

Кроме того, из-за отсутствия отопления в помещениях школы очень холодно, из-за чего ученики и учителя часто болеют. Жители Борадигяха попросили руководство страны оказать содействие для ремонта школы, пишет агентство.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Задержание участников акции в Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
09 ноября 2024, 11:21
Активисты призвали участников COP29 отреагировать на ситуацию с правами человека в Азербайджане
Назакет Мамедова, фото Murad Orujov, turan.az
09 ноября 2024, 01:59
Аналитики оценили приговор политологу Назакет Мамедовой
09 ноября 2024, 00:31
Афган Садыгов отказался прекратить голодовку
Граница Азербайджана и России. Фото: https://zerkalo.az/suhoputnye-granitsy-s-rossiej-zakryty-kak-vernutsya-na-rodinu-nashi-nelegalnye-migranty/
08 ноября 2024, 18:47
Талышскому активисту запрещен выезд из Азербайджана
Ульви Гасанли. Фото: https://turan.az/ru/politika/komitet-zashhity-zurnalistov-prizval-osvobodit-ulvi-gasanly-774563
08 ноября 2024, 13:45
Ульви Гасанли оставлен под арестом
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
17:50, 8 ноября 2024
Ветер с Апшерона
1
Разное понимание символики победы
Фото
09:35, 8 ноября 2024
Ветер с Апшерона
5
8 ноября, свободная Шуша
Фото
09:37, 6 ноября 2024
Ветер с Апшерона
Спикеры для видимости объективности
Все блоги
Справочник
Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

Блогеры
Фото
17:50, 8 ноября 2024
Ветер с Апшерона
1
Разное понимание символики победы
Фото
09:35, 8 ноября 2024
Ветер с Апшерона
5
8 ноября, свободная Шуша
Фото
16:46, 7 ноября 2024
Ветер с Апшерона
1
Мое предложение авторам философских скульптур
Фото
11:29, 7 ноября 2024
Ветер с Апшерона
1
COP для уборщиц
Фото
09:41, 7 ноября 2024
Ветер с Апшерона
Проармянство Трампа в словах, и ожидания ждунов
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Задержание участников акции в Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
09 ноября 2024, 11:21
Активисты призвали участников COP29 отреагировать на ситуацию с правами человека в Азербайджане

Граница Азербайджана и России. Фото: https://zerkalo.az/suhoputnye-granitsy-s-rossiej-zakryty-kak-vernutsya-na-rodinu-nashi-nelegalnye-migranty/
08 ноября 2024, 18:47
Талышскому активисту запрещен выезд из Азербайджана

Рамазан Рабаданов. Скриншот видео Телеканал ННТ / YouTube
08 ноября 2024, 15:38
Рамазан Рабаданов арестован на два месяца

На избирательном участке. 26 октября 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
08 ноября 2024, 12:11
Активисты указали на аномальную активность избирателей-мужчин в Грузии

Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Показать больше