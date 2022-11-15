15 ноября 2022, 00:30

Армения обвинила Азербайджан в обстреле позиций на границе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Позиции армянских военных в восточной части границы с Азербайджаном подверглись обстрелу вечером 14 ноября, заявило Минобороны Армении. 

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах на границе. Так, днем 14 ноября Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли азербайджанские позиции в Кельбаджарском районе и в Ходжавендском направлении. Военное ведомство Армении назвало это сообщение дезинформацией. 

Азербайджанские военные обстреляли позиции армянских вооруженных сил из оружия разного калибра около 20.00 (19.00 мск) 14 ноября, говорится в заявлении Минобороны Армении, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

По информации ведомства, жертв с армянской стороны в результате этого обстрела нет, к 22.00 (21.00 мск) ситуация на границе относительно стабилизировалась.

Минобороны Азербайджана по состоянию на 00.30 мск сегодня не опубликовало на своих ресурсах комментария относительно этого заявления армянского военного ведомства.

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Примечание:

"Состояние раненого армянского солдата улучшилось", "Армения предложила создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха", "Азербайджан заявил об обстрелах приграничных позиций".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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