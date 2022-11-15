Армения обвинила Азербайджан в обстреле позиций на границе

15 ноября 2022, 00:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Позиции армянских военных в восточной части границы с Азербайджаном подверглись обстрелу вечером 14 ноября, заявило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах на границе. Так, днем 14 ноября Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли азербайджанские позиции в Кельбаджарском районе и в Ходжавендском направлении. Военное ведомство Армении назвало это сообщение дезинформацией.

Азербайджанские военные обстреляли позиции армянских вооруженных сил из оружия разного калибра около 20.00 (19.00 мск) 14 ноября, говорится в заявлении Минобороны Армении, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

По информации ведомства, жертв с армянской стороны в результате этого обстрела нет, к 22.00 (21.00 мск) ситуация на границе относительно стабилизировалась.

Минобороны Азербайджана по состоянию на 00.30 мск сегодня не опубликовало на своих ресурсах комментария относительно этого заявления армянского военного ведомства.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.