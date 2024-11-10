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13:06, 10 ноября 2024

Чеченские СМИ сообщили о встрече Путина с Ирасхановым

Владимир Путин и Аслан Ирасханов. Фото: ИА "Грозный-информ" https://www.grozny-inform.ru/news/society/166136/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владимир Путин, по данным чеченских СМИ, принял в Москве главу МВД Чечни Аслана Ирасханова, включенного в санкционный список Госдепартамента США в связи с нарушениями прав человека и внесудебными казнями в республике.

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября 2023 года стало известно, что главой МВД Чечни назначен Аслан Ирасханов - выходец из родового села главы Чечни. До этого Ирасханов занимал должность замминистра и начальника полиции.

Владимир Путин провел 9 ноября в Москве рабочую встречу с генерал-майором полиции Асланом Ирасхановым, сообщила в своем телеграм-канале ЧГТРК "Грозный". "Президент поинтересовался результатами служебной деятельности правоохранительных органов и ситуацией в регионе. На встрече, которая длилась более получаса, Ирасханов доложил об итогах работы МВД по ЧР за 2024 год, участии региональных сотрудников полиции в СВО, достигнутых успехах и задачах, которые ведомству предстоит решить", - говорится в публикации.

О встрече Путина с Ирасхановым сообщили также ИА "Грозный-информ" и чеченское издание "Вести республики". На сайте Кремля, по состоянию на 13.04 мск, нет этой информации.

На публикацию чеченского СМИ сегодня обратил внимание читатель "Кавказского узла" с ником maybelle.bailey. "Что-то министров МВД из других регионов руководитель государства личной аудиенции не удостоил. Некоторые наблюдатели полагают, что Ирасханова могут перевести на какую-то должность за пределами республики, другие же не исключили, что речь могла идти об активизации действий местных силовиков по набору «добровольцев» для отправки на фронт", - написал он.

Напомним, бывший командир полка полиции имени Кадырова Аслан Ирасханов, включенный в санкционный список Госдепартамента США, возглавил полицию Чечни и стал и. о. замминистра внутренних дел республики 24 марта 2021 года.

В декабре 2019 года Аслан Ирасханов, возглавлявший тогда полицию Грозного, был включен в санкционный список Госдепа США. По версии Вашингтона, он "причастен к грубым нарушениям прав человека". Он, в частности, ответственен, "согласно достоверным сведениям", за внесудебную казнь 27 человек.

Назначение Ирасханова произошло после того, как Владимир Путин подписал указ об увольнении Апти Алаудинова с поста замначальника полиции Чечни. В свою очередь увольнению Алаудинова предшествовала резонансная публикация "Новой газеты" с рассказом бывшего бойца полка имени Кадырова Сулеймана Гезмахмаева, ставшего очевидцем внесудебных казней в Чечне.

Алаудинов лично осуществлял преследование инакомыслящих по сфабрикованным делам и запугивал критиков властей, в связи с чем пользуется в республике славой жестокого человека, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

В опубликованном "Новой газетой" письме Сулеймана Гезмахмаева упоминался и Аслан Ирасханов. Бывший боец полка имени Кадырова, в частности, утверждал, что Ирасханов причастен к задержанию 56 жителей Шали и Шалинского района в январе 2017 года.

В июле 2017 года "Новая газета" опубликовала имена 27 человек, которые, по данным издания, были задержаны в Чечне в декабре 2016 года и январе 2017 года и казнены без суда в ночь на 26 января 2017 года. 31 августа 2018 года 15 стран ОБСЕ потребовали от российских властей отчета о расследовании нарушений прав человека в Чечне, в том числе и внесудебной казни 27 человек.

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Автор: "Кавказский узел"

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