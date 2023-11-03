Односельчанин Кадырова возглавил МВД Чечни

03 ноября 2023, 13:58

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Выходец из родового села главы Чечни Аслан Ирасханов назначен министром внутренних дел республики. Его первым заместителем стал племянник жены Рамзана Кадырова Дени Айдамиров, ранее возглавлявший УМВД Грозного.

Как писал "Кавказский узел", 7 сентября генерал-полковник полиции Руслан Алханов, 18 лет возглавлявший МВД Чечни, был назначен на федеральную должность - замначальника главного управления по борьбе с экстремизмом МВД России.

Министром внутренних дел Чечни назначен генерал-майор полиции Аслан Ирасханов. До этого он занимал должность замминистра и начальника полиции, сообщило вечером 2 ноября ИА "Чечня Сегодня".

Рамзан Кадыров вечером 2 ноября сообщил, что поздравил Аслана Ирасханова с назначением, указ о котором подписал Владимир Путин. "Также в ходе совещания я сообщил о представлении Дени Айдамирова на пост первого заместителя министра внутренних дел по ЧР - начальника полиции. На ранее занимаемую им должность начальника Управления МВД России по г.Грозному представлен Гайрбек Делимханов, возглавлявший до этого ОМВД России по Шатойскому району", - говорится в публикации в телеграм-канале главы Чечни.

Аслан Ирасханов, как и Руслан Алханов, родился в селе Центарой. Село Центарой (Хоси-Юрт), родное село Рамзана Кадырова, в мае 2019 года было переименовано в Ахмат-Юрт в честь отца главы Чечни. Ирасханов начал службу в органах внутренних дел в 2004 году в должности рядового милиционера, говорится в справке об Аслане Ирасханове, опубликованной 25 апреля 2014 года на сайте МВД по Чечне.

На назначения Ирасханова и Айдамирова обратил вечером 2 ноября читатель "Кавказского узла" с ником leigh_gleichner. "Наконец-то определились с кандидатурой министра МВД республики. Министерское кресло пустовало уже несколько недель, в связи с переводом шефа чеченской полиции Руслана Алханова на высокую должность в федеральном МВД. Исполняющим обязанности министра был генерал-майор Аслан Ирасханов, так же, как и Алханов, являющийся односельчанином Кадырова. Он-то и стал теперь полноценным министром МВД ЧР... Сообщается также, что первым заместителем Ирасханова назначен бывший начальник УВД г. Грозного Дени Айдамиров, который приходится племянником жены Рамзана Кадырова", - написал он в своем комментарии.

О том, что Дени Айдамиров – родственник главы Чечни, сообщало 5 октября 2022 года "Кавказ.Реалии"*. Начальник УМВД по Грозному Дени Айдамиров - родной племянник жены Рамзана Кадырова, говорится в публикации издания.

Кто из родственников, друзей и односельчан Рамзана Кадырова продвинулся по карьерной лестнице, можно прочитать в справке «Кавказского узла» "Главное о кадровой политике Кадырова".

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