08 сентября 2023, 19:53

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Генерал-полковник полиции. В течение 18 лет был главой МВД Чечни. 6 сентября 2023 года назначен заместителем начальника Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД России.

Биография

Алханов Руслан Шахаевич родился 27 апреля 1962 году в селе Центорой, родном селе Рамзана Кадырова.

В 1980-1982 годах проходил службу в ВС СССР.

В 1990 году окончил Чечено-Ингушский государственный университет по специальности "преподаватель географии".

2004 году окончил Махачкалинский институт финансов и права, в 2007 - Академию управления МВД России. Имеет ученую степень кандидата юридических наук .

В сентябре 1991 года поступил на службу в ОМОН при МВД Чеченской республики.

В 1993-1995 годах Алханов числился милиционером в Управлении безопасности на транспорте ОВД Ленинского района Грозного. В 1995 -1997 годах числился в Гудермесском линейном отделе внутренних дел Северокавказского УВД на транспорте .

“В 1999 году возглавил службу безопасности Ахмада Кадырова. По словам Рамзана Кадырова, тогда же он, Руслан Алханов и еще несколько "самых близких" поклялись на Коране, что "будут всю жизнь вместе", - писал Павел Шеремет в журнале “Огонек” .

В 2000 году стал начальником охраны Ахмада Кадырова. С мая 2003 года по июнь 2004 года - командир чеченского ОМОНа .

9 мая 2004 года получил ранения в результате взрыва, когда находился рядом с Ахматом Кадыровым на трибуне грозненского стадиона “Динамо” .

В июне 2004 года был назначен заместителем главы МВД Чечни .

В декабре 2004 года Путин назначил Алханова министром внутренних дел по Чеченской Республике .

В 2007 году Алханов вошел в состав антитеррористической состав антитеррористической комиссии Чечни, возглавляемой Кадыровым .

В феврале 2008 года Алханов подписал соглашение о сотрудничестве с официальными правозащитными организациями Чечни. Правозащитники в своей работе должны были учитывать экспертное мнение МВД республики, а министерство обещало содействовать в восстановлении нарушенных прав и свобод граждан и в реализации проектов правового просвещения и повышение уровня доверия к работникам МВД .

6 сентября 2023 года Руслан Алханов назначен заместителем начальника Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД России, более известного как Центр “Э” . Рамзан КадыровБ поздравляя Алханова с назначением, особо отметил, что "в настоящее время Министерство внутренних дел по ЧР по праву считается одним из самых эффективных в стране", а приобретенные опыт и навыки помогут "оправдать оказанное доверие" .

Участие в конфликте с Ямадаевыми

В 2008 году обострился конфликт между Кадыровым и братьями Ямадаевыми. Ямадаевы из тейпа Беной – чеченский клан, не менее известный, чем Кадыровы.

Весной 2008 года группа военнослужащих батальона "Восток" под командованием младшего из шести братьев Ямадаевых – Бадруди, не уступила дорогу кортежу Кадырова. После этого чеченские силовики блокировали базу батальона "Восток" под Гудермесом, а также квартал в Гудермесе, в котором проживала семья Ямадаевых, требуя немедленной выдачи Бадруди Ямадаева.

Алханов со своей стороны добивался ареста Бадруди и Сулима Ямадаевых. Они были объявлены в розыск, им вменили ряд тяжких преступлений, в том числе похищения и убийства людей. Батальон “Восток” был расформирован.

Бывший командир батальона "Восток" Сулим Ямадаев был убит в 2009 году в Дубае, а его брат, бывший депутат Госдумы, Руслан (Халид) Ямадаев – годом ранее был застрелен в Москве. Иса и Бадруди Ямадаевы выражали уверенность в том, что за этими преступлениями стоят власти Чечни. Рамзан Кадыров свою причастность к этим преступлениям категорически отрицал.

Похищения и пытки критиков властей

Сотрудники полиции, во время руководства Алхановым республиканским МВД, активно преследовали противников режима Рамзана Кадырова, практикуя такие методы как похищение и пытки людей. Чиновник публично оправдывал такие меры .

На такие действия сотрудников полиции Чечни неоднократно обращали внимание правозащитные организации. Так, правозащитная организация Amnesty International в представлении Верховному комиссару ООН в апреле выделила случаи преследования в Чечне критиков властей и правозащитников.

В 2018 году Оюб Титиев , глава представительства "Мемориала"** в Чечне, был арестован и в 2019 голу приговорен к четырем годам лишения свободы по сфабрикованным обвинениям, связанным с наркотиками. Оюб Титиев расследовал массовую казнь в Чечне, предпринимая усилия для огласки общественно важных проблем. Суд в Чечне в марте 2019 года признал Титиева виновным в хранении наркотиков и приговорил к четырем годам колонии-поселения. Сам Титиев заявлял, что наркотики ему подбросили силовики. 21 июня 2019 года Титиев вышел на свободу по УДО и уехал их Чечни.

В публикации также указано, что остаются нераскрытыми преступления против правозащитников, в том числе убийство в 2009 году предшественницы Титиева Натальи Эстемировой".

Сотрудница грозненского офиса Правозащитного центра "Мемориал"** Наталья Эстемирова была похищена 15 июля 2009 года, вывезена в Ингушетию и убита. По ее информации о нарушениях прав человека в Чечне правозащитники делали запросы в официальные инстанции, составляли списки пропавших без вести. О расследовании и основных версиях убийства правозащитницы можно узнать в справке "Кавказского узла" "Убийство Натальи Эстемировой".

За время руководства Алханова чеченские полицейские стали регулярно проводить "воспитательные беседы" с задержанными за употребление алкоголя, наркотиков, нарушение правил дорожного движения и другие проступки и публиковать их видео в соцсетях. Так стало известно о "воспитательных беседах" в райотделах полиции Гудермесского, Курчалоевского и Урус-Мартановского районов. 2 декабря 2019 года в Гудермесском РОВД такую беседу с задержанными провел глава МВД Чечни Руслан Алханов. На кадрах видно около трех десятков мужчин, стоящих вдоль стены с опущенными головами во время "воспитательной беседы". Пользователи соцсети не одобрили употребление психотропных веществ, при этом некоторые из них указали на недопустимость публичного унижения задержанных.

На одной из таких воспитательных встреч Руслан Алханов оправдал "наказание" Салмана Тепсуркаева. "Какие-то стихи, порочащие наших матерей и сестер, вещи, кто распространяет - как его не наказать? Мы, чеченцы, мы всегда берегли все, что касается жен, матерей и сестер", - перевел слова Алханова на сходе в Ахмат-Юрте.

Подробнее о Салмане Тепсуркаеве рассказывается в справке “Кавказского узла” “Пытки за ADAT*: за что унизили критика Кадырова”.

В декабре 2021 года оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов сообщал о похищении силовиками в Чечне своих родственников по отцовской и материнской линиям. Блогер связал похищение с критикой его брата в адрес спикера парламента Чечни Магомеда Даудова. В тот же день блогер Минкаил Мализаев, также критикующий чеченские власти, заявил о похищении в Чечне своих родственников по отцовской и материнской линиям, а Тумсо Абдурахманов опубликовал информацию, что аналогичная участь постигла близких основателя правозащитной организации "Вайфонд" Мансура Садулаева.

В 2022 году в Нижнем Новгороде была арестована и насильно увезена в Грозный чеченскими сотрудниками полиции супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева. Она была доставлена в Чечню, где ее обвинили в нападении на одного из сотрудников полиции и приговорили к 5,5 годам колонии.

Подробнее о деле Заремы Мусаевой рассказывается в справке “Кавказского узла”.

О похищении чеченскими силовиками не менее 25 жителей села Алхан-Кала, сообщал 18 января 2023 года Центр защиты прав человека "Мемориал", что после подтверждения информация оппозиционных властям Чечни Telegram-каналов. По данным ЦЗПЧ "Мемориал", силовики увезли похищенных из села в неизвестном направлении, при этом они не представлялись и не сообщали, к каким именно подразделениям принадлежат. В апреле стало известно, что похищенные находятся в одном из изоляторов Чечни по обвинению в причастности к боевикам.

Санкции и министр

По примеру Рамзана Кадырова, попавшего под санкции в мае 2020 года глава МВД Чечни Руслан Алханов, ооруженный ручными гранатометами, объявил госсекретарю США Майклу Помпео, что "принимает бой". Опубликованное видео с министром вызвало насмешки в соцсети, которые назвали это "театром абсурда".

С начала военной операции на Украине Руслан Алханов регулярно отправляет в зону военных действий группы добровольцев, следует из отчетов главы Чечни Рамзана Кадырова, которые тот публикует в своем Telegram-канале.

В декабре 2022 года Алханов попал под санкции Канады за причастность к систематическим нарушениям прав человека и поддержку войны против Украины .

Семья

Дед Алханова служил в НКВД, о чем заявлял Кадыров в сюжете ГТРК “Грозный”, но сейчас этот ролик удален. В другом видеосюжете телеканала “Россия 1” Алханов, показывая свой кабинет в Грозном, продемонстрировал бронзовый бюст Дзержинского и признался, что переносил его в каждый свой кабинет. Также в сюжете на рабочем столе Алханова стоит бюст Сталина. Вместо ответа на уточняющий вопрос корреспондента Алханов громко смеется .

У Руслана Алханова - три сына и четыре дочери.

Адам Алханов - муж дочери Рамзана Кадырова Хадижат. В ноябре 2022 года Адам Алханов был назначен зампредом правительства Чечни по социальному блоку.

Бислан Алханов - начальник отдела МВД по Грозненскому району .

Артур Алханов - полковник МВД, возглавлял Аргунское ГОВД , с 2019 года - директор центра занятости по Ахматовскому району в Грозном .

Награды

Руслан Алханов награжден 2 орденами Мужества, Орденом Почета, орденом Кадырова, 15 ведомственными и республиканскими медалями. Он имеет благодарность Президента РФ, звания Почетного гражданина и Героя Чеченской республики, Героя ЛНР.

* внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.

** организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

Примечания