Автомобильная пробка перед Крымским мостом на Кубани ликвидирована

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С обеих сторон Крымского моста проезд для автомобилей производится без ожидания, очередей у пунктов досмотра нет.

Как писал "Кавказский узел", сегодня к 17.00 мск в очереди перед пунктом досмотра со стороны Тамани находились 53 автомобиля.

По данным на 21.00 мск, затруднений в проезде к досмотровым пунктам не наблюдается ни со стороны Крыма, ни со стороны Краснодарского края, сообщил в своем телеграм-канале инфоцентр по автодорогам к Крымскому мосту.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

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