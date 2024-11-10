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10:26, 10 ноября 2024

Житель Кабардино-Балкарии оштрафован за критику чиновников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Кабардино-Балкарии оштрафовал на 10 тысяч рублей местного жителя Хасана Мамаева, который обвинил местных чиновников распространении сепаратистских настроений.

Согласно материалам дела, житель Кабардино-Балкарии Хасан Мамаев опубликовал в интернете видео, на котором он в интервью заявил, что власти Великобритании пытаются внедрить сепаратизм на Северном Кавказе.

Кроме того, по версии следствия, Мамаев раскритиковал местных чиновников, которые, по его мнению, осуществляют сепаратистскую программу. Он заявил, что чиновники действуют против интересов России, и что силовики не реагируют на их действия. Следствие сочло, что своими высказываниями Мамаев совершил действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека. Сам Мамаев считает, что дело в отношении него было заведено, чтобы заставить его замолчать, сказано в карточке дела, опубликованной на сайте Верховного суда Кабардино-Балкарии.

Нальчикский горсуд признал Мамаева виновным возбуждении ненависти либо вражды и оштрафовал его на 10 тысяч рублей. Мамаев обжаловал постановление суда, однако Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил его без изменений.

Комментариев от Хасана Мамаева или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 17 апреля стало известно, что в московский суд поступило дело уроженца Кабардино-Балкарии Владислава Поручикова, обвиняемого в попытке госизмены и связях с террористической организацией на территории Украины.

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Автор: "Кавказский узел"

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