Уроженец Кабардино-Балкарии обвинен по делу о госизмене

17 апреля 2024, 08:42

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В московский суд поступило дело уроженца Кабардино-Балкарии Владислава Поручикова, обвиняемого в попытке госизмены и связях с террористической организацией на территории Украины.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля стало известно, что силовики задержали в Ростовской области студента одного из вузов Москвы, уроженца Макеевки, который, по их данным, занимался сбором сведений для вооруженных сил Украины.

Во 2-м Западном окружном военном суде Москвы начался процесс по делу уроженца Кабардино Балкарии, студента таганрогского вуза Владислава Поручикова, обвиняемого в покушении на измену родине и попытке участия в террористической организации (статьи 30, 275 и 205.5 УК РФ), сообщил поздно вечером 16 апреля "Коммерсант".

По версии следствия, в феврале 2023 года молодой человек решил вступить в одну из террористических организаций, действующих на украинской стороне, и связался с ее представителями, после чего попытался попасть на территорию Украины.

Подсудимый признал вину в покушении на госизмену, но отверг обвинение в связи с террористами, объяснив, что не знал о том, что организация, в которую он хотел вступить, запрещена в России, говорится в публикации.

Дело Владислава Поручикова поступило в суд 21 марта, заседание по нему состоялось 16 апреля, указано в карточке дела на сайте суда.

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