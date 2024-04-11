11 апреля 2024, 00:51

Студент задержан в Ростовской области по делу о госизмене

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики отчитались о задержании в Ростовской области студента одного из вузов Москвы, заподозрив в нем пособника украинских спецслужб. 

Согласно версии силовиков, молодой человек занимался сбором сведений для вооруженных сил Украины.

Как полагают в ФСБ, подозреваемый по своей инициативе вышел на контакт с некими структурами, "связанными со спецслужбами Украины".

"В январе-феврале 2024 года он передал украинской стороне сведения, которые могли быть использованы против ВС Российской Федерации для нанесения ущерба одному из критически важных объектов военной инфраструктуры", - цитирует 10 апреля сообщение управления ФСБ по Ростовской области "Интерфакс".

После задержания в Ростовской области у студента изъяли средства связи, которые он, по предположению ФСБ, "мог использовать для контактов с представителем украинской стороны". Уголовное дело возбуждено по статье о государственной измене (275 УК России), она предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Имя и возраст задержанного в сообщении спецслужб не называется. Сообщается лишь, что он родился в городе Макеевка на востоке Украины, ныне не подконтрольном Киеву.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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