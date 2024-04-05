Немецким дипломатам отказано во встрече с Кевином Ликом

05 апреля 2024, 02:56

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Приговор 18-летнему Кевину Лику из Майкопа будет обжалован в кассационной инстанции, заявила его мать Виктория, отметив, что на заседание в апелляционном суде не пустили немецких дипломатов. Дела о госизмене в России всегда заканчиваются обвинительными приговорами, а в случае двойного гражданства, как у Кевина Лика, Россия отказывает в консульском доступе представителям другого государства, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 2023 года суд приговорил 18-летнего жителя Майкопа к четырем годам колонии, признав его виновным в госизмене. По версии следствия, будучи школьником, он наблюдал за местной войсковой частью и фотографировал места ее дислокации до 8 февраля 2023 года. 18 лет ему исполнилось весной 2023 года. 3 апреля апелляционный суд исключил из приговора Кевину Лику срок ограничения свободы, оставив в силе основное наказание - четыре года колонии.

Кевин Лик родился в Германии, он имеет гражданство Германии и России. Обвинение сочло, что подросток оказывал Германии помощь в "деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации".

Апелляционное заседание в Верховном суде Адыгеи было коротким, немецких дипломатов к Кевину снова не допустили рассказала «Кавказскому узлу» его мать Виктория Лик.

«Процесс был закрытым, длился не больше часа. Немецких дипломатов не допустили. У обвинения не было никаких новых аргументов», - сказала Виктория, подчеркнув, что ее сын отказался от последнего слова, заявив, «что уже все сказал». Решение будет обжаловано в кассационном суде, добавила она.

До апелляции Кевин, по словам его матери, находился в СИЗО в Тлюстенхабле. «28 марта я была у него на свидании. Сейчас он получает из посылок то, что ему в данный момент нужно, часть писем от людей ему отдали 22 марта. Очень много людей ему пишут со всей страны и даже из-за границы. Люди его поддерживают, пишут очень интересные теплые письма», - рассказала она. Виктория добавила, что сын регулярно звонит ей с 26 марта, когда ему предоставили таксофонную карту в СИЗО.

Уголовные дела по статье о госизмене практически никогда не заканчиваются оправдательными приговорами, указали опрошенные «Кавказским узлом» юристы.

Первый и единственный оправдательный приговор по обвинению в государственной измене был вынесен в 1999 году по делу экоактивиста Александра Никитина, рассказал глава объединения юристов и правозащитников «Первый отдел»* Дмитрий Заир-Бек.

«С тех пор ни одного оправдательного приговора по этой статье не было. Смягчения, да были. В принципе и приговор Кевину Лику весьма либеральный, наказание назначено ниже низшего предела. Кроме того, Лику назначили заключение в колонии общего, а не строго режима, поскольку инкриминируемое ему деяние он совершил будучи несовершеннолетним» - отметил он.

Юрист Михаил Беньяш* также не смог припомнить случаев, чтобы обвиняемый по статье 275 УК РФ был оправдан. «Мне никогда не приходилось слышать о чем-то подобном», - подчеркнул он.

Дмитрий Заир-Бек счел ожидаемым отказ в доступе немецких дипломатов к Лику.

«Есть такая вещь, как консульский доступ, но этот принцип довольно произвольно используется в отношении тех, у кого двойное гражданство. В нашем национальном праве нет понятия двойного гражданства, исключение составляет только Таджикистан. В остальных случаях если у тебя двойное гражданство России и какой-то еще страны, тебя считают только гражданином России. Поэтому дипломатам могут не предоставлять консульский доступ, ссылаясь на то, что Кевин – гражданин России», - отметил он.

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