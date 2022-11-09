Жители нескольких астраханских сел выступили против муниципальной реформы

09 ноября 2022, 02:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава Зензелинского сельсовета Лиманского района Дмитрий Макаров обратился к губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину с просьбой проверить решение районных властей о слиянии четырех сельских поселений в муниципальный округ, принятое вопреки воле местных жителей. Сельчане подтвердили, что в большинстве проголосовали против реформы, так как опасаются ухудшения жизни.

На сайте «Площадь свободы» 7 ноября было опубликовано видеообращение главы Зензелинского сельсовета Лиманского района Астраханской области Дмитрия Макарова к губернатору Игорю Бабушкину.

«На днях депутат Астраханской областной думы Антипова Валентина Геннадьевна и глава [Лиманского] района Гребенщиков Михаил Александрович предоставят вам протоколы муниципальных образований с положительным решением по вопросу преобразований. Хочу заверить вас, что эти решения не соответствуют действительности», - начал свое обращение к главе области Макаров.

Глава Зензелинского сельсовета напомнил губернатору, что 24 февраля 2022 года по инициативе главы Лиманского района в четырех населенных пунктах (в Олинском, Яндыковском, Зензелинском и Промысловском сельсоветах), «в тех, где остались последние администрации», прошли сходы селян. Обсуждался один вопрос – процесс преобразования этих четырех муниципальных образований района «путем вхождения их в состав муниципального округа». По словам Макарова, в результате большинство жителей сел проголосовали против подобных преобразований и выступили за сохранение своих сельских администраций.

«Но каким-то образом глава района Гребенщиков и депутат [областной думы] Антипова сумели воздействовать на депутатов советов муниципальных образований и те на своих заседаниях вынесли прямо противоположенное решение – объединиться. Как они [глава района и Антипова] могли воздействовать на них [местных депутатов] – этим пусть занимаются компетентные органы. Мы видим, что представительные органы Олинского, Яндыковского, Зензелинского и Промысловского сельских советов вынесли решение против воли собственных граждан. Во все времена это расценивается как предательство. Может ли оно быть законным? Прошу вас инициировать силами прокуратуры проверку законности вынесенных решений, а также действий им сопутствующих с дальнейшим обнародованием результатов», - закончил свое обращение к главе области Дмитрий Макаров.

В интервью корреспонденту «Кавказского узла» Дмитрий Макаров 8 ноября сообщил, что в его сельском поселении зарегистрированы 3004 жителя. Большинство селян работают за пределами района – на вахтах, на заработках. Граждане сельского поселения Зензели дважды избирали его на пост главы сельсовета - в 2017 и 2022 годах. В 2018 году Макаров вступил в ЛДПР. Оппозиционных шагов ранее глава сельсовета не совершал, против решений властей не выступал.

Обратиться к губернатору Игорю Бабушкину его побудил официальный запрос заместителя главы района, который Дмитрий получил в пятницу. В документе Макарову предлагалось предоставить оригиналы документов всех мероприятий, связанных с процессом объединения сельских поселений в муниципальный округ, «для предоставления их губернатору». Макаров был удивлен этим запросом, «так как 24 февраля 2022 года на сходах жители однозначно и большинством голосов высказались против подобного процесса», кроме того, «во время сходов в феврале этого года все главы сельсоветов, депутаты и жители высказались против эксперимента».

«Тогда я понял, что в обход нас это решается, поэтому и обращение сделал к губернатору», - пояснил Макаров.

Макаров рассказал предысторию проблемы. В 2017 году состоялось первое подобное укрупнение. Тогда «закрыли» 20 небольших сел и объединили их с селом Лиманом в рабочий поселок Лиман. «Теперь у нас районная администрация, рабочий поселок Лиман и остались четыре сельсовета - Промысловский, Олинский, Зензелинский, Яндыковский», - сказал Дмитрий, заметив, что в Астраханской области такой «эксперимент еще ни в одном районе не проводился».

Дмитрий Макаров, опираясь на многолетний опыт работы главой сельского поселения, заявил о существенном снижении дотационной помощи государства сельским администрациям. «На основании Бюджетного кодекса, по которому мы работаем, мы получаем такие минимальные деньги, что на них выполнять государственные полномочия невозможно. Нормативы дотаций, которые прописаны для нас, остаются прежними. Но за прошедшие годы цены на все выросли в разы – на ресурсы и прочее», - отметил глава Зензелинского поселения.

По данным Макарова, его администрация получает «на свое население чуть больше 2,8 миллионов в год». При этом сельсовет тратит финансовые средства на благоустройство, решает вопросы местного значения, ведет военно-учетный стол. И денег на покрытие всех этих расходов не хватает. «У сельских администраций все меньше и меньше денег. Налоговые отчисления снижаются, так как организаций и предприятий становится меньше. У нас было более 20 предприятий – это земельный, имущественный налоги и плюс НДФЛ, так как там наше население работало. Все это приходило в наш бюджет. В 2017 году мы были еще богатыми селами. Тогда у нас были собственные доходы, и мы считались само-достаточными. Сейчас мы стали убыточными. Сейчас этих предприятий нет. У меня юрлиц не стало. И индивидуальные предприниматели стали самозанятыми – налоги и тут уменьшились. Не по моей же вине это произошло», - возмутился собеседник.

Макаров считает, что в сложившейся кризисной ситуации государство должно существенно увеличить дотации, выделяемые сельским поселениям – «как минимум в три раза». Он обратил внимание на посреднические и представительские функции главы сельского поселения, которые, по его мнению, будут утеряны при упразднении этой выборной должности. «Когда 30 тысяч человек населения района все направятся к одному главе округа – он что, каждого из них сможет внимательно выслушать и помочь? Не будет этого», - сказал он.

Собеседник также отметил и проблему неминуемого повышения тарифов на коммунальные услуги в случае нововведений. «Если образуют этот муниципальный округ, то население района будет числиться уже не как сельские, а как городские жители. Соответственно, и тарифы будут не сельскими, а городскими, то есть выше. И льготы некоторые будут отменены, например, для сельских учителей», - заявил Дмитрий Макаров.

По его словам, в случае, если его обращение не будет услышано, то "в прокуратуру обратятся активисты". «Пример того, что села, где не стало своих администраций, стали хуже жить. У нас перед глазами наши соседи. Эффект от подобной оптимизации плохой», - заключил Дмитрий Макаров, заметив, что реакции на его обращение со стороны губернатора пока нет.

Глава Яндыковского сельсовета (3100 жителей) Сергей Соболев обескуражен сложившейся ситуацией.

«Все [сельские] депутаты проголосовали «за». А все люди проголосовали «против». Мое мнение? Трудно сказать. Меня пять раз выбирало население. Я ему подотчетен, я должен выполнять то, что хочет население. Но если депутаты проголосовали так, я должен поставить свою подпись, потому что я не имею права идти против депутатов по закону», - сказал Соболев по телефону корреспонденту "Кавказского узла".

Он также посетовал на то, что у сельских администраций «отобрали полномочия» и «резко сократили финансирование». «Нет полномочий, нет и денег под полномочия. Наша доходная часть критически мала. Мы не можем обвинять правительство, что нам деньги не дают. Там ведь тоже народные избранники работают», - заметил Сергей Соболев.

Глава Олинского сельсовета (3700 жителей) Сергей Ляпин рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в подотчетном ему поселке прошли публичные слушания, а недавно – 2 ноября – состоялось заседание сельского совета, на котором депутаты высказались за образование муниципального округа.

«Мы привыкли к сельсоветам. Есть куда прийти со своими проблемами. А теперь складывается ошибочное мнение, что представительского органа на местах уже не будет. Но это будет один закон на всю Россию. Основная проблема – экономическая – нехватка бюджетных денег на всех. Будут заместители главы округа по развитию территории. Для населения ничего не поменяется кроме вывески», - высказался глава Олинского сельского поселения.

Ляпин сообщил, что в 2023 году сельские администрации будут «еще работать по старой схеме». Постепенно финансы сконцентрируются в одном окружном центре. Появятся возможности строительства крупных объектов, «не надо будет распылять средства». В 2024 году, по словам Ляпина, районная и поселковая власти трансформируются: глава района, главы сельских поселений, сельские и районные депутаты сложат свои полномочия. "Будут избраны депутаты окружные, которые выберут главу округа по представлению губернатора. А тот уже назначит своих замов по развитию территорий и посадит их в сельские администрации", - отметил он.

В администрации Лиманского района корреспонденту "Кавказского узла" представили для ознакомления копию Решения совета муниципального образования «Лиманский район» от 7 ноября 2022 года №64/1 «О преобразовании муниципального образования «Лиманский район». В документе указано, что на основании результатов публичных слушаний и руководствуясь статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» руководство района - в лице главы района Гребенщикова и председателя Совета МО «Лиманский район» Чуланова - приняло решение «по вопросу преобразования муниципальных образований, входящих в состав Лиманского района, путем объединения всех поселений и наделением их статусом муниципального округа».

«Совет муниципального образования «Лиманский район» решил выразить согласие на подобное преобразование путем объединения с муниципальными образованиями Зензелинского, Олинского, Промысловского, Яндыковского сельсоветов и Рабочего поселка Лиман, не влекущим изменение границ иных муниципальных образований и наделением вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа с административным центром в рабочем поселке Лиман», - говориться в документе.

Руководство района согласилось присвоить название новому муниципальному образованию «Лиманский муниципальный округ» Астраханской области и внесло «в порядке законодательной инициативы в областную думу» проекты соответствующих региональных законов.

Комментариями главы района Михаила Гребенщикова о данной ситуации "Кавказский узел" пока не располагает.

Жители поделились опасениями в связи с муниципальной реформой



Андрей Первухин 30 лет живет в поселке Яндыки. Он сказал корреспонденту "Кавказского узла" по телефону, что выступает против «муниципальных преобразований». Андрей активно участвовал на публичных слушаниях, проходивших в селе 24 февраля.

«Я задавал вопрос главе района, когда у нас сход был. Спросил, а какие преференции будут для села от того, что вывеска меняется. Золотой дождь прольется? У нас и так дефицитный бюджет района. Была депутат Антипова, которая и проталкивала это, хотя народ был против», - вспомнил он ход февральских слушаний.

Первухин считает, что после развала старой системы сельского управления в село придут «назначенцы», «далекие от нужд и чаяний местных жителей». «Так я могу подойти к нашем главе, порешать вопросы. А будет замглавы округа. Он же не выборный, а назначенец. Не услышат они нас. Будут потеряны представительские функции», - возмутился он.

Его супруга Любовь Первухина живет в родном селе более 50 лет. Сейчас она пенсионерка. Женщина также активно выступала на февральском сходе. Она заметила, что на слушаниях велась видеозапись и атмосферу собрания можно легко ощутить, просмотрев запись в соцсетях.

«Все были против [включения сельских поселений в муниципальный округ]. «За» были всего три человека, один воздержавшийся. Там и свистели, и кричали <...> Я им [главе района и депутату Антиповой] сказала: "Вы нам недоговариваете, чем это кончится". И сколько вопросов конкретно им не задавали, ответа не получили нормального. Придет сюда наместник, человек с улицы, которого никто не знает, и он нас не знает. Кто к нему за помощью подойдет? Своих людей расставить хотят. Каким образом они могли свое решение протащить? Все втихаря сделали. Если понадобится - в прокуратуру пойдем», - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Юля из села Оля также участвовала в февральском сходе. По словам девушки, все жители ее села проголосовали против инициативы районных властей. Юля также не понимает, каким образом после однозначного решения схода в районную администрацию поступил документ, согласно которому сельские депутаты высказались с противоположенным решением.

«Пусть компетентные органы этим занимаются. Это незаконно», - заявила девушка корреспонденту "Кавказского узла".

Юля рассказала, что на сходе граждане задавали вопрос о тарифах по коммуналке. В случае образования муниципального округа тарифы, по словам инициаторов слушаний, будут приравнены к тарифам рабочего поселка Лиман. А это выше, чем в сельских поселениях. «Люди возмущались. И я задала вопрос депутату Антиповой, зачем сельсоветам входить в округ, если район сейчас свои нужды не может обеспечить финансово в полном объеме. Зачем менять шило на мыло? Никто четких ответов нам на это не дал», - сказала собеседница.

Юля тоже считает, что демократически избранный из местных жителей глава сельского поселения намного эффективнее и «душевнее» решает коммунальные проблемы селян, «чем назначенные сверху чиновники». «И вот недавно наши сельские депутаты проголосовали против воли народа каким-то чудесным образом. Как это удалось провернуть – загадка», - удивилась девушка.

Жительница села Зензели Муксима Козлова выступила «категорически против» муниципальной реформы.

«Мы привыкли в селах жить своей жизнью, со своей администрацией и своим бюджетом. Имели свои налоги. Сёла процветали. А будут в этом случае [включения сельских поселений в муниципальный округ - прим. "Кавказского узла"] бюджеты пустые везде после объединения», - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Козлова рассказала, что на их сходе в феврале против инициативы властей проголосовало большинство участников – более 500 человек. Сельчанка заметила, что долг районной администрации сейчас превышает 30 миллионов. рублей. Из-за скудости районного бюджета, по словам Козловой, не решаются «элементарные коммунальные вопросы»: «дороги не ремонтируются, есть погорельцы, малообеспеченные семьи, которым помощь оказывается недолжным образом».

По словам собеседницы, в поселке была «прекрасная больница», но после серии оптимизаций и сокращений местным жителям удалось отстоять только дневной стационар. «И эти проблемы никто не решает. Будут ли их решать назначенцы? Люди должны понимать, зачем перемены, но никто ничего не объясняет. Только проталкивают свою линию. А это уже нарушение закона», - считает Муксима Козлова.

34-летний житель села Яндыки Сергей Макаров сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что и в его селе во время февральских дебатов большинство жителей проголосовало против инициативы районных властей. Его также возмутили действия сельских и районных депутатов, которые проигнорировали мнения большинства населения района по этому вопросу.

«Не ставят ни во что мнение жителей села. Все централизуется в одних руках главы округа. Коммуникация местных жителей с властью существенно усложнится. Села наши стареют, старикам проще дойти к главе сельсовета, «глаза в глаза» решить проблемы, чем потом обращаться к назначенцам главы муниципального округа, которые будут сидеть далеко в райцентре. Низовая демократия уничтожается», - считает собеседник.

Елена Богданова живет с мужем в доме своего отца в окрестностях села Промысловское. Супруги занимаются организацией рыбалки для туристов в водоемах соседнего Икрянинского района. Женщина считает правильным начавшийся процесс включения сельских поселений в муниципальный округ.

«В условиях общего дефицита бюджетов это самое оптимальное решение. Ну и что, что низовая демократия пострадает. Такая демократия хороша для богатых регионов. А у нас нищета, бюджеты сельсоветов мизерны. Их хватает только дыры латать. А когда все финансовые средства будут сконцентрированы в одном окружном центре, можно будет направлять средства на решение общеокружных проблем. Да и никто людей не оставит с их проблемами один на один – помогут», - заявила Елена Богданова корреспонденту "Кавказского узла".

Елену поддержал ее муж Артем. Он добавил, что имея один муниципальный центр, окружной администрации будет легче «реализовывать федеральные целевые программы».

«Главное при этом, чтобы глава муниципального округа был пробивным человеком, чтобы он имел проторенную дорожку в кабинеты областной администрации. Мы первые в этом эксперименте в области. Думаю, нам и льгота за это будет, внимание повышенное, чтобы эксперимент показал свою эффективность. Пользоваться надо моментом», - сказал Артем Богданов корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Лиманского района Сергей Озеров учится в колледже. Летом подрабатывает у частного предпринимателя в Лимане. Молодой человек не понимает, почему сельские жители «так упорно держатся за глав сельских поселений».

«Все время, когда заходит речь о главах сельсоветов, люди их ругают: и то он сделал не так, и тут проигнорировал просьбу, и на руку нечист. С назначенного чиновника будут по-особому спрашивать, за ним будет, я думаю, особый контроль и со стороны руководства муниципального округа, и надзор со стороны ока Государева. Он лицо не вольно-выборное, а подневольное. Уверен, удачно пройдет эксперимент с муниципальным округом. Я за», - заявил молодой человек корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист счел нарушением игнорирование мнения сельчан

Юрист Сергей Иващенко в беседе с корреспондентом "Кавказского узла" отметил, что обсуждаемая проблема «лежит в плоскости» Федерального закона N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». По словам юриста, вопросы о преобразовании муниципального образования должны выноситься на публичные слушания (в соответствии с пунктом 3.4 статьи 28).

«Но в случае, если речь идет о включении сельских поселений в муниципальный округ, должны, по-моему, действовать требования этого закона, обозначенные пунктом 3.1-1 статьи 13. Там однозначно утверждается, что объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района, осуществляется с согласия населения, выраженного представительными органами соответствующих поселений и муниципального района, и влечет наделение вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа», - трактует положение закона юрист.

Иващенко отметил, что в случае, если население двух и более поселений не выразило в установленной форме своего согласия на объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района, такое объединение не осуществляется. «Другими словами, граждане, проживающие в сельских поселениях, голосуют на сходах. Результаты их голосования заносятся в протоколы собраний, которые передаются местным депутатам. Народные же избранники обязаны передать волю народа вышестоящим органам власти. В случае с Лиманским районом я вижу, что депутаты проигнорировали волю своих избирателей и передали вышестоящим властям решение, совершенно противоположенное тому, какое было принято во время общих голосований. Советую гражданам обратиться с жалобой в прокуратуру. Тут явно просматривается нарушение федерального закона №131», - сказал юрист Сергей Иващенко.

Юрист подтвердил опасения граждан о том, что в случае изменения статуса сельских поселений и включения их в муниципальный округ тарифы могут перейти из категории сельских в городские, то есть обязательно вырастут. «Скорее всего, Лиманскому муниципальному округу будет присвоен статус городского, как это произошло, например, с рабочим поселком Лиман в прошлом году. Со всеми вытекающими из этого тарифно-льготными последствиями», - сказал Сергей Иващенко, сославшись на закон Астраханской области от 14 декабря 2021 года «О преобразовании муниципальных образований и административно-территориальных единиц «Рабочий поселок Лиман, «Басинский сельсовет и внесении изменений в Закон Астраханской области «Об установлении границ муниципальных образований».