Глава стройнадзора Астраханской области уволился после задержания подчиненных

24 мая 2019, 00:32

Исполняющий обязанности руководителя службы строительного надзора Астраханской области Алексей Бровин покинул свой пост по собственному желанию.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая следователи сообщили о задержании двух сотрудниц стройнадзора Астраханской области по подозрению во взятках в 700 тысяч рублей с застройщика.

Врио губернатора Сергей Морозов подписал документ о увольнении с должности Алексея Бровина, сообщил 23 мая на своем сайте телеканал «Лотос 24».

"Освободить от замещаемой должности государственной гражданской службы и уволить... Бровина Алексея Анатольевича, исполняющего обязанности руководителя службы строительного надзора Астраханской области, 21 мая 2019 года", - цитирует "Пункт А" документ, подписанный Морозовым. В нем указывается, что решение принято "по инициативе государственного гражданского служащего".

Алексей Бровин с перерывом возглавлял службу стройнадзора с 2013 года. Летом 2018 года он занимал должность первого замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, после отставки Василия Корнильева несколько недель исполнял обязанности руководителя министерства, однако затем вновь возглавил региональный стройнадзор, пишет издание.

Комментариев от Бровина по поводу его увольнения не поступало. На сайте правительства Астраханской области нет информации об увольнении чиновника на 0.10 мск 24 мая.

Напомним, министр строительства и ЖКХ Астраханской области Василий Корнильев был задержан по делу о растрате в августе 2018 года.