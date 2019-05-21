Следственный комитет. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

21 мая 2019, 14:53

Сотрудницы стройнадзора Астраханской области задержаны по делу о взятках

Две сотрудницы стройнадзора Астраханской области потребовали 700 тысяч рублей с застройщика, чтобы признать построенные объекты соответствующими техническим требованиям, сообщил сегодня Следком.

По данным ведомства, уголовное дело расследуется по статье "Получение взятки в крупном размере".

По версии следствия, подозреваемая, являясь специалистом Службы строительного надзора Астраханской области, потребовала от замдиректора строительной фирмы 300 000 рублей за  заключение о соответствии объекта техническим требованиям и проекту, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Управления Следкома по Астраханской области.

Согласно сообщению, сотрудник стройфирмы передал взятку, чтобы не срывать сроки долевого строительства.

По той же схеме еще одна сотрудница службы потребовала от заместителя директора этой же фирмы уже 400 тысяч рублей за тот же документ, цитирует сегодня старшего помощника руководителя Следственного управления СКР по региону Андрея Хегая "Интерфакс".

По словам представителя ведомства, обе подозреваемые задержаны.

"Кавказский узел" писал, что в мае 2018 года исполняющий обязанности замминистра строительства и ЖКХ Астраханской области был задержан по подозрению в получении взятки от представителя стройфирмы. 24 марта стало известно, что дело передано в суд.

Примечание:

"Законопроект в поддержку обманутых дольщиков принят в Астраханской области", "Жители Астрахани требуют прекратить строительство многоэтажки рядом с их домом", "Строители в Астрахани объявили забастовку".

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