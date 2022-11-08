Власти отчитались о выдаче дров семьям мобилизованных в Туапсе после жалоб на отсутствие выплат

08 ноября 2022, 10:51

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Семьям мобилизованных жителей Туапсе выдали дрова, сообщил сегодня оперативный штаб. Ранее жены мобилизованных жителей Кубани жаловались на отсутствие обещанных Кондратьевым выплат.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что каждому из мобилизованных жителей края или их семьям власти выплатят по 100 тысяч рублей. 5 октября администрация края объявила, что утвержден порядок назначения выплат мобилизованным, для получения единовременной выплаты в 100 тысяч рублей им не нужно подавать заявления, управления соцзащиты перечислят деньги по спискам военкоматов. 23 октября администрация Сочи отчиталась, что деньги выданы семьям 48 мобилизованных сочинцев. В ноябре жена Максима Григорьева из Староминского района Краснодарского края пожаловалась, что выплата в размере 100 тысяч рублей так и не поступила, и что, как выяснилось, он не включен в соответствующие списки. По ее словам, мужу и другим мобилизованным зарплату обещают выдавать только тогда, когда они уже будут на Украине. Жены мобилизованных, у которых возникли трудности с получением денег, обращались к местным органам власти, но безрезультатно.

Оперативный штаб Краснодарского края сегодня отчитался о предоставлении помощи семьям мобилизованных из Туапсе. "По информации администрации Туапсе, всем семьям мобилизованных жителей города, которые подали заявки на предоставление дров, эту помощь уже оказали. Каждой семье при необходимости окажут всю необходимую поддержку", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба.

У многих владельцев частных домов в Туапсе нет газового отопления. Они традиционно используют дрова для обогрева жилья, зачастую покупая топливо у "черных лесорубов". В последнее время сотрудники правоохранительных органов усилили борьбу с незаконной вырубкой леса, отметил эколог Евгений Витишко. "На этом фоне прям дефицитом стали дрова для отопления населения", - написал он 7 ноября в своем Teleram-канале.

Уровень газификации природным газом в муниципалитете, по данным администрации края, составляет 29%.

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