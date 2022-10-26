Следком заинтересовался отказом верующих с Кубани от участия в военной операции

26 октября 2022, 10:21

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Два станичника, мобилизованных на Кубани и отправленных в воинскую часть на Ставрополье, отказались от участия в военной операции из-за религиозных убеждений, следователи ищут в этом состав уголовного преступления, сообщил правозащитник Павел Чиков.

Как писал "Кавказский узел", на юге России были зафиксированы попытки мобилизовать людей, которые в силу возраста или состояния здоровья не должны отправляться в зону боевых действий. Существует и проблема прохождения альтернативной службы: если при призыве этот вопрос урегулирован в правовом поле, то в случае мобилизации – нет, рассказала "Кавказскому узлу" активистка "Движения сознательных отказчиков от военной службы" Елена Попова.

"Кавказский узел" подготовил обновляемый список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации – "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

Следственный комитет проводит проверку по новой статье УК РФ из-за отказа двух евангелистов из Краснодарского края участвовать в боевых действиях, сообщил руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Двух прихожан "Церкви Святой Троицы христиан веры Евангельской" Сергея Тарасова и Максима Дроздова призвали по мобилизации 24 сентября из станицы Каневская, написал Чиков вечером 25 октября в своем Telegram-канале. "Они больше месяца находятся в воинской части в Буденновске. Написали рапорты на имя командира части об отказе от участия в боевых действиях по религиозным соображениям", - говорится в публикации.

По данным правозащитника, Тарасова и Дроздова опрашивали сотрудники военной комендатуры, военной полиции и военной гарнизонной прокуратуры. "Следствие проводит доследственную проверку по новой части 2.1 статьи 332 УК РФ — Неисполнение приказа начальника в условиях вооруженного конфликта, а равно отказ от участия в боевых действиях. Состав преступления был введен в Уголовный кодекс 24 сентября 2022 года. Верующих защищает адвокат Андрей Сабинин", - написал Чиков.

Часть 2.1 статьи 332 УК РФ (неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях) введена Федеральным законом от 24.09.2022 N 365-ФЗ. Она предусматривает от двух до трех лет лишения свободы.

Свою публикацию правозащитник сопроводил фотокопией письма пастора местной религиозной организации от врио военного коменданта Буденновска. "Из объяснений Тарасова С. В. усматривается, что он отказался убыть в зону специальной военной операции по причине религиозных убеждений, т. к. состоит в религиозной организации "Непоколебимое основание. Прошу вас сообщить, какой статус имеет Тарасов С. В. в местной религиозной организации евангельских христиан "Церковь Святой Троицы" (Непоколебимое основание)", - говорится в документе, датированном 12 октября.

Следователи впервые проводят проверку по части 2.1. статьи 332 УК РФ, отметил Павел Чиков. Главное военное следственное управление СКР, по состоянию на 10.15 мск, не сообщило на своем сайте о доследственной проверке.

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