Военный суд в Ростове-на-Дону утвердил приговор контрактнику за хранение боеприпасов

07 ноября 2022, 06:24

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Вынесенный гарнизонным военным судом приговор контрактнику Егору Фоменко, который вывез из зоны проведения специальной военной операции на Украине гранаты и патроны, оставлен в силе решением Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону. Фоменко приговорен к двум годам и семи месяцам колонии общего режима.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону утвердил приговор контрактнику Егору Фоменко, которого весной Крымский гарнизонный суд осудил за незаконное приобретение и хранение боеприпасов и взрывчатки в зоне специальной военной операции на Украине.

По данным суда, Фоменко находился в зоне СВО, но в апреле решил отказаться от дальнейшей службы и уехать домой. Собираясь в дорогу, бывший контрактник взял с собой пять гранат разного типа, пять унифицированных запалов гранат и 11 патронов разного типа. Все это мужчина перевозил в рюкзаке с личными вещами. Его задержали в Керчи на пункте досмотра автодороги А-291 "Таврида", пишет сегодня, 7 ноября "Коммерсант".

Против Фоменко было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств"), на допросе он признал вину. При этом он заявил, что взял боеприпасы для обеспечения собственной безопасности, так как при увольнении сдал штатное оружие. Зачем он решил вывезти боеприпасы в Россию, Фоменко объяснить не смог.

Крымский гарнизонный военный суд, учтя все смягчающие обстоятельства, приговорил Фоменко к двум годам и семи месяцам колонии общего режима. Осужденный обжаловал приговор, пытаясь добиться условного наказания, но Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону счел решение нижестоящей инстанции справедливым и оставил его без изменений.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 6 ноября военный суд в Волгограде удовлетворил исковые требования контрактника Сергея Визгалова, который пожаловался на бездействие командиров после его просьбы выдать удостоверение ветерана боевых действий на Украине.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.