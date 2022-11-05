Жильцы недостроенного жилого комплекса попросили Дадаева и Меликова о помощи

05 ноября 2022, 14:47

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Два недостроенных дома в махачкалинском жилом комплексе уже частично заселены, но квартиры зимой не отапливаются, а другие собственники не могут заселиться в купленные квартиры, где нет электричества и воды, заявили жильцы, призвав мэра Махачкалы и главу Дагестана помочь решить проблему.

Видеообращение махачкалинцев опубликовано поздно вечером 4 ноября в Telegram-канале "АиФ Дагестан". В аннотации отмечается, что сообщение прислано подписчиком. "ЖСК "Новый город", "Южный-1", дом должен был быть сдан в 2016 году, не сдали ещё, дом заселён около 30-40% жильцов, до сих пор нет отопления, три года обещают отопление. Люди страдают, дети болеют, пожилые люди болеют. Обращаемся к [главе Дагестана] Сергею Меликову и [мэру Махачкалы] Салману Дадаеву", - говорится в сообщении.

На кадрах видеообращения видны около трех десятков людей разного возраста, в том числе женщины с детьми на руках. Обращение от их имени озвучивает один из мужчин. "Мы жители микрорайона "Новый город", домов "Южный-1" и "Южный-2", который строит компания […]. Дом не достроен, сдача домов должна была быть в 2016 году, они не достроены. В домах нет ни газа, ни отопления. Уже который сезон нет зимой тепла. Нет электричества и воды в "Южном-2", нет никаких отделок. Заселиться не можем, деньги потрачены, просим помощи у мэра города Махачкалы Салмана Дадаева, у главы республики Сергея Меликова, чтобы как-то повлияли – возможно, прокуратура и технадзор, Минстрой посмотрели, обратили внимание на объекты и помогли с решением этих вопросов", - говорит на видео мужчина.

Жить в домах "невозможно", подчеркнул он. "Сроки постоянно сдвигаются в одностороннем порядке от застройщика, жильцы, к сожалению, ничего сделать не могут", - сказал представитель жильцов.

Эта же публикация размещена вечером 4 ноября в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны около 149 тысяч пользователей "ВКонтакте". Пользователь Руслан Асманов, в профиле которого местом жительства указана Махачкала, сообщил в комментарии к публикации, что тоже владеет квартирой в этом жилищном комплексе.

"Всё, о чем говорят на видео, правда. Дом должны были сдать в 4 квартале 17 года по договору, и до сих пор даже коммуникации не все подвели! Сейчас озвучивают сроки середину 23 года. С такими темпами, какими идут работы застройщика, мы туда ещё три года минимум не переедем", - написал он.

"Руслан, а за срывы сроков сдачи в договоре нет штрафов, неустоек?" – поинтересовался Арсен Рабунов. "В самом договоре штрафы не оговорены, но можно взыскать в судебном порядке. Мне юрист говорил, что можно будет какую-то часть с ремонта компенсировать с застройщика. Сам застройщик ссылается на отсутствие денег", - ответил Руслан Асманов. "Кавказский узел" пока не располагает подтверждением сведений пользователя соцсети.

Репост публикации с видеообращением сделан сегодня в Telegram-канале "Махачкала", который позиционируется как "Официальный канал г. Махачкалы". В этом Telegram-канале публикуются преимущественно сообщения администрации города и репосты сообщений из Telegram-канала Салмана Дадаева и республиканских ведомств.

"На понедельник запланирована встреча руководства отдела по вопросам координации капитального строительства администрации города Махачкалы с инициативой группой жильцов, с застройщиком, а также представителями Министерства строительства РД для выработки алгоритма решения озвученных проблем", - говорится в публикации. На сайте мэрии, по состоянию на 14.45 мск, этого сообщения нет.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.