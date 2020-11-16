Энергетики отчитались о восстановлении подачи электричества жителям Дагестана

16 ноября 2020, 19:18

Восстановлено электроснабжение домов 133 тысяч жителей Дагестана, оставшихся сегодня без света после серии аварий в электросетях, отчитались "Россети Северный Кавказ".

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане 113,8 тысячи человек остались сегодня без электричества. По сведениям Минэнерго, это произошло в результате многочисленных аварий в распределительных сетях.

Отключения в сетях продолжались с 8:15 до 10:30 утра. Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Махачкале и 52 населенных пунктах Кумторкалинского, Хасавюртовского, Карабудахкентского, Бабаюртовского, Табасаранского, Дербентского, Кизилюртовского, Каякентского и Сергокалинского районов (около 133 500 человек), сообщила сегодня пресс-служба Минэнерго России.

Подача электроэнергии жителям Дагестана была полностью восстановлена к 16:00 мск. В восстановительных работах было задействовано 62 бригады, в которые вошли 244 сотрудника филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" и 70 единиц техники, отчиталась пресс-служба ПАО "Россети Северный Кавказ".

Нарушения в сетях 6-10 кВ в Дагестане энергетики связали с резким ухудшением погоды - проливным дождем и порывистым ветром. Единичные нарушения электроснабжения в Дагестане могут фиксироваться и по окончании восстановительных работ. "Ремонтные бригады оперативно реагируют на заявки потребителей", - говорится в сообщении на сайте компании.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале умеренный дождь при температуре воздуха +10 градусов, скорость ветра 9 метров в секунду. В ночь на 17 ноября ожидается также умеренный дождь, температура воздуха понизится до +9 градусов, а ветер стихнет до 8 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе, который доступен и в легкой версии, есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.