Электрический столб. Фото Елены Синеок, Юга.ру

16 ноября 2020, 19:18

Энергетики отчитались о восстановлении подачи электричества жителям Дагестана

Восстановлено электроснабжение домов 133 тысяч жителей Дагестана, оставшихся сегодня без света после серии аварий в электросетях, отчитались "Россети Северный Кавказ".

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане 113,8 тысячи человек остались сегодня без электричества. По сведениям Минэнерго, это произошло в результате многочисленных аварий в распределительных сетях.

Отключения в сетях продолжались с 8:15 до 10:30 утра. Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Махачкале и 52 населенных пунктах Кумторкалинского, Хасавюртовского, Карабудахкентского, Бабаюртовского, Табасаранского, Дербентского, Кизилюртовского, Каякентского и Сергокалинского районов (около 133 500 человек), сообщила сегодня пресс-служба Минэнерго России.

Подача электроэнергии жителям Дагестана была полностью восстановлена к 16:00 мск. В восстановительных работах было задействовано 62 бригады, в которые вошли 244 сотрудника филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" и 70 единиц техники,  отчиталась пресс-служба ПАО "Россети Северный Кавказ". 

Нарушения в сетях 6-10 кВ в Дагестане энергетики связали с резким ухудшением погоды - проливным дождем и порывистым ветром. Единичные нарушения электроснабжения в Дагестане могут фиксироваться и по окончании восстановительных работ. "Ремонтные бригады оперативно реагируют на заявки потребителей", - говорится в сообщении на сайте компании.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале умеренный дождь при температуре воздуха +10 градусов, скорость ветра 9 метров в секунду. В ночь на 17 ноября ожидается также умеренный дождь, температура воздуха понизится до +9 градусов, а ветер стихнет до 8 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе, который доступен и в легкой версии, есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.

Примечание:

"Энергоснабжение домов жителей двух районов в Дагестане восстановлено после аварии", "Пользователи соцсети рассказали о последствиях сильного ветра в Махачкале", "Дорога к дагестанским селам повреждена селевым потоком".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

16 ноября 2020, 21:00

16 ноября 2020, 20:24

16 ноября 2020, 20:04

16 ноября 2020, 19:43

16 ноября 2020, 18:55

  • Армянские политологи назвали маловероятной отставку Пашиняна

    У оппозиции недостаточно голосов для объявления импичмента премьер-министру Николу Пашиняну, а выход нескольких депутатов из правящей фракции большого значения не имеет, проанализировали ситуацию в Армении опрошенные "Кавказским узлом" политологи. У армянского премьера есть ресурсы для преодоления наметившегося во фракции "Мой шаг" раскола, указали они.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи