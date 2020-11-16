Более 110 тысяч жителей двух районов Дагестана остались без света

16 ноября 2020, 11:39

В Кумторкалинском и Хасавюртовском районах 113,8 тысячи человек остались сегодня без электричества в результате многочисленных аварий в распределительных сетях, сообщило Минэнерго.

Массовые аварийные отключения в распределительных сетях в Дагестане происходят сегодня с 08.00 мск, сообщила пресс-служба Минэнерго России.

"По состоянию на 09.30 [...] без электроснабжения остались бытовые потребители в Кумторкалинском и Хасавюртовском районах (около 113 800 человек)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Энергетики связывают аварии с непогодой (дождь, ветер до 15 м/с), отмечается в публикации. "К аварийно-восстановительным работам привлечено 62 бригады в составе 244 человек и 70 единиц специальной техники", - сообщило ведомство.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Хасавюрте слабый дождь при температуре воздуха +8 градусов, скорость ветра 8 метров в секунду. В ночь на 17 ноября ожидается также слабый дождь, температура воздуха понизится до +7 градусов, а ветер стихнет до 7 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе, который доступен и в легкой версии, есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.