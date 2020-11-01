01 ноября 2020, 06:46

Энергоснабжение домов жителей двух районов в Дагестане восстановлено после аварии

Энергетики завершили ремонтные работы на линиях электропередач в Кумторкалинском и Новолакском районах, подача света потребителям возобновлена.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 31 октября на 1 ноября из-за отключения воздушной линии электропередач "Артем - Шамхал" были обесточены две подстанции на 110 и 35 киловольт, около 51 тысячи жителей Кумторкалинского и Новолакского районов остались без электричества.

Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» возобновили энергоснабжение потребителей в Кумторкалинском и Новолакском районах республики.

Ночью 1 ноября энергетики завершили восстановительные работы в Кумторкалинском и Новолакском районах и вернули свет в дома дагестанцев, говорится в сообщении на сайте «Россети Северный Кавказ».

По данным энергетиков, аварийно отключение линий спровоцировал солевой туман с Каспийского моря, который оседал на линиях электропередачи и изоляторах.

Примечание:

"Дорога к дагестанским селам повреждена селевым потоком", "Дома жителей Карачаево-Черкесии повреждены после непогоды", "Подача электричества жителям Дагестана полностью восстановлена".

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