Энергоснабжение домов жителей двух районов в Дагестане восстановлено после аварии

01 ноября 2020, 06:46

Энергетики завершили ремонтные работы на линиях электропередач в Кумторкалинском и Новолакском районах, подача света потребителям возобновлена.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 31 октября на 1 ноября из-за отключения воздушной линии электропередач "Артем - Шамхал" были обесточены две подстанции на 110 и 35 киловольт, около 51 тысячи жителей Кумторкалинского и Новолакского районов остались без электричества.

Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» возобновили энергоснабжение потребителей в Кумторкалинском и Новолакском районах республики.

Ночью 1 ноября энергетики завершили восстановительные работы в Кумторкалинском и Новолакском районах и вернули свет в дома дагестанцев, говорится в сообщении на сайте «Россети Северный Кавказ».

По данным энергетиков, аварийно отключение линий спровоцировал солевой туман с Каспийского моря, который оседал на линиях электропередачи и изоляторах.