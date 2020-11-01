01 ноября 2020, 04:38

Более 50 тысяч жителей двух районов Дагестана остались без света из-за аварии

Из-за аварийного отключения воздушной линии электропередач около 51 тысячи жителей Кумторкалинского и Новолакского районов остались без электричества.

В ночь с 31 октября на 1 ноября из-за отключения воздушной линии электропередач "Артем - Шамхал" были обесточены две подстанции на 110 и 35 киловольт.

Из-за отключения без света остались порядка 51 тысячи жителей Кумторкалинского и Новолакского районов Дагестана. Отключение произошло в зоне ответственности "Дагэнерго", пишет "Интерфакс".

По данным представителя компании "Россети Северный Кавказ", аварийная бригада уже приступила к восстановительным работам, чтобы максимально оперативно вернуть свет, пишет ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 10 октября из-за сильного ветра произошло аварийное отключение света в 42 населенных пунктах Тарумовского, Хасавюртовского, Кизлярского, Кумторкалинского, Кизилюртовского и Ногайского районов. Подачу света энергетики восстановили на следующий день.

Примечание:

"Дорога к дагестанским селам повреждена селевым потоком", "Дома жителей Карачаево-Черкесии повреждены после непогоды", "Подача электричества жителям Дагестана полностью восстановлена".

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