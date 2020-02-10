Энергетики восстанавливают нарушенное электроснабжение. Фото: пресс-служба "Дагэнерго", http://www.dagenergo.ru

10 февраля 2020, 05:28

Подача электричества жителям Дагестана полностью восстановлена

Восстановлена подача света в дома более 66 тысяч жителей Дагестана после аварий на электросетях из-за неблагоприятных погодных условий.

Как писал "Кавказский узел", 9 февраля в Дагестане были повреждены из-за снега и сильного ветра линии электропередачи. Примерно в 14.00 мск 9 февраля подача электричества жителям Дагестана была частично возобновлена, однако без света оставались около 24,8 тысячи людей в 54 населенных пунктах республики.

Работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов в Дагестане завершены. К работам были привлечены 76 бригад в составе 304 человек и 79 единиц спецтехники, говорится в сообщении, опубликованном 9 февраля на сайте Минэнерго России.

Электроснабжение полностью восстановлено в домах около 66,7 тысяч человек в 106 населенных пунктах Акушинского, Цумадинского, Магарамкентского, Ахтынского, Чародинского, Тляратинского, Дербентского, Сулейман-Стальского, Кизилюртовского, Хасавюртовского и Бабаюртовского районов республики, пишет ТАСС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Махачкале прогнозируется облачная погода при температуре -3 градуса, скорость юго-восточного ветра 12 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.

Примечание:

"Более 150 тысяч жителей Дагестана провели четыре часа без электричества из-за аварии", "Обыски прошли в Дагестанской энергосбытовой компании", "Жители Дагестана пожаловались на начисление необоснованных платежей за свет".

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