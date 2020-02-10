Подача электричества жителям Дагестана полностью восстановлена

10 февраля 2020, 05:28

Восстановлена подача света в дома более 66 тысяч жителей Дагестана после аварий на электросетях из-за неблагоприятных погодных условий.

Как писал "Кавказский узел", 9 февраля в Дагестане были повреждены из-за снега и сильного ветра линии электропередачи. Примерно в 14.00 мск 9 февраля подача электричества жителям Дагестана была частично возобновлена, однако без света оставались около 24,8 тысячи людей в 54 населенных пунктах республики.

Работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов в Дагестане завершены. К работам были привлечены 76 бригад в составе 304 человек и 79 единиц спецтехники, говорится в сообщении, опубликованном 9 февраля на сайте Минэнерго России.

Электроснабжение полностью восстановлено в домах около 66,7 тысяч человек в 106 населенных пунктах Акушинского, Цумадинского, Магарамкентского, Ахтынского, Чародинского, Тляратинского, Дербентского, Сулейман-Стальского, Кизилюртовского, Хасавюртовского и Бабаюртовского районов республики, пишет ТАСС.