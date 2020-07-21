Дома жителей Карачаево-Черкесии повреждены после непогоды

21 июля 2020, 20:15

Кровли многоквартирных и частных домов в Карачаево-Черкесии повреждены в результате сильных дождей, града и шквалистого ветра. Часть жителей осталась без света. Пострадавших нет, сообщило МЧС.

В результате сильного дождя с порывами ветра повреждены дома и объекты инфраструктуры в Усть-Джегутинском, Малокарачаевском, Карачаевском и Хабезском районах, сообщило сегодня ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии.

По данным ведомства, в станице Красногорской повалены деревья, повреждена газовая труба. В поселке Правокубанский повреждены кровли двух многоквартирных домов, в ауле Кызыл-Покун - одного дома, в селах Терезе и Первомайское - двух. В ауле Красный Восток повреждены крыши двух частных домов, одного магазина и участковой больницы. В Хабезском районе пострадали дома в аулах Жако, Али-Бердуковский, Хабез. "На территории республики повреждено 16 объектов. Во всех районах работают оперативные группы муниципальных образований по подсчету поврежденных объектов", - сказано в сообщении на сайте МЧС.

В населенных пунктах этих районов произошли частичные отключения электроэнергии. Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Карачаево-Черкесскэнерго" проводят необходимые оперативно-восстановительные мероприятия. Энергоснабжение части населенных пунктов уже восстановлено, пишет "Интерфакс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в административном центре Карачаевского района - городе Карачаевске - продолжится дождь, скорость ветра составит 2 метра в секунду, температура воздуха +17 градусов. 22 июля вновь ожидаются осадки, ветер усилится до 3 м/с, температура поднимется до +20. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен и в легкой версии.