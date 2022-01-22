Махачкалинцы пожаловались на отсутствие тепла и света в холодное время года

22 января 2022, 10:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Часть Махачкалы осталась без водоснабжения после аварии на Вузовском водохранилище, сообщил сегодня мэр города Салман Дадаев. Водоснабжение в некоторых районах Махачкалы отсутствует уже несколько дней, и вместе с этим нет теплоснабжения и света, пожаловались местные жители в Instagram.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 14 января несколько десятков жителей Махачкалы вышли на акцию протеста на проспекте Ахмет-хана Султана, во время которой пожаловались на частые отключения воды и света. Люди мерзнут без электричества, а из-за частых отключений света выходит из строя бытовая техника, отметили горожане в Instagram.

Жители Дагестана ранее неоднократно жаловались на проблемы с коммунальными услугами. Так, поздно вечером 16 ноября 2021 года десятки жителей поселка Кривая Балка возле Махачкалы перекрыли федеральную автодорогу, требуя подачи электричества в их дома. 2 декабря 2021 года махачкалинцы также вышли на акцию протеста, заблокировав движение на улице Ахмет-Хана Султана. Они тогда пожаловалась на проблемы с газоснабжением. 17 мая 2021 года жители 13-го микрорайона Дагестанских Огней провели акцию протеста у здания мэрии. Они выразили недовольство отсутствием водоснабжения и скоплениями мусора на территории микрорайона. А 18 марта 2021 года жители Махачкалы пожаловались на качество питьевой воды.

Часть Махачкалы осталась без водоснабжения после того, как на Вузовском водохранилище произошла авария, из-за которой затопило насосную станцию, сообщил мэр города Салман Дадаев. "С ночи проводится работа по просушке электрооборудования для включения насосной станции. Как только электрооборудование будет полностью просушено, насосная станция заработает. По словам специалистов, работы планируется завершить в обед", – написал он сегодня на своей странице в Instagram.

К 10.50 мск 22 января эта запись на странице Дадаева, на которую подписаны около 92,8 тысячи пользователей, набрала 2258 просмотров и 78 комментариев. Большинство их авторов высказала слова возмущения.

"Уже в обед? Сначала сказали утром, потом вечером скажут! Почему вы не меняете эти насосы? Сколько мы ещё страдать должны?" – спросила amina.fmh.

"Со вчерашнего дня нет воды и отопления! Это нормально? Как у вас неосвоенные деньги остаются при таких насосных станциях? В центре ни дня чтобы не отключали свет, воду, отопление", – пожаловалась elvira_777_mah.

"Неужели резервное водоснабжение нельзя организовать? Переключить все озеро на миатлинскую воду. Уже сил нет терпеть эти внеплановые отключения. Я готова с феном стоять и просушивать это оборудование, чтобы побыстрее включили воду", – заявил пользователь 988mts.

"Вечно что-то ломается вечные аварии, вечные отключения, без предупреждения! В январе сидеть сутками без отопления, без воды", – подчеркнул пользователь mag_t1978.

Публикация об отключении водоснабжения в Кировском и Советском районах Махачкалы была размещена вечером 21 января в Instagram-паблике dagizvestiyaa, на который подписаны около 351 тысячи пользователей. К 10.50 мск 22 января эта запись набрала 39,4 тысячи просмотров и 94 комментария. Большая часть их авторов раскритиковала чиновников.

"Воды нет второй день, а технику отправили сейчас", – отметил пользователь salikhov7470.

"Это что за город? Бермудский треугольник. То света нет по нескольку дней, то воды. Что следующим будет?" – спросила fatima_110165.

"И без отопления! Без воды ещё хоть как-то, а вот без отопления зимой, когда болеет вся семья, включая и детей, это уже слишком", – возмутился пользователь bulia_1989.

"Вы что, издеваетесь над народом что ли? В такое время, январь на дворе! Куда смотрит руководство администрации города? Это ни в какие рамки не влазит. Именно зимой у вас что-то происходит. Конкретно, дайте здравое объяснение, и когда будет подача воды?" – задался вопросом magomed_chikago.

"Какой кошмар! То без света сидим, а тут добавок и воды нету. На улице зима", – подчеркнула marinaalieva4019.

Напомним, что главред РИА "Дагестан" Магомед Магомедов 23 декабря 2021 года во время пресс-конференции Владимира Путина в Москве обратился к нему и попросил президента содействовать в решении проблемы в Дагестане с водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением. При этом сложившуюся обстановку он охарактеризовал как энергокризис в этих трех отраслях. Путин дал обещание тщательно рассмотреть его обращение. В тот же день на жалобу журналиста президенту отреагировал глава Дагестана Сергей Меликов, он заверил, что в Дагестане в ближайшее время начнется масштабный ремонт электросетей, водопроводов и газопроводов. 8 января премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения по развитию регионов Северного Кавказа.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале ясная погода при температуре воздуха +4 градуса, скорость ветра составляет 6 метров в секунду. В ночь на 23 января также ожидается ясная погода, скорость ветра возрастет до 7 метров в секунду, температура воздуха понизится до +2 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.