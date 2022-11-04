Минкультуры Чечни проверило песни Jony перед концертом в Грозном

04 ноября 2022, 22:26

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Все песни певца азербайджанского происхождения Jony, которые он исполнил в Грозном, прошли цензуру, сообщила помощник министра культуры Чечни. Концерт, который посетила дочь главы Чечни Айшат Кадырова, состоялся спустя неделю после информации о гибели на Украине 23 уроженцев республики, подчеркнул оппозиционный Telegram-канал.

Как писал "Кавказский узел", 30 августа министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев назвал провокаторами тех, кто выступает против концерта певца азербайджанского происхождения Jony. Он предложил им встретиться и обсудить все претензии в 13.00 мск 31 августа на площади перед Домом торжеств в Грозном. Рамзан Кадыров в ночь на 31 августа поддержал это предложение и вызвал на диспут "самоназванных богословов", заявив, что посетит концерт вместе со своей семьей. На встречу не пришел ни один из противников концерта, отчиталось агентство "Чечня сегодня".

Встреча главы Чечни Рамзана Кадырова и министра печати Ахмеда Дудаева с противниками концерта Jony в республике невозможна, так как за ней несомненно последовало бы давление на критиков властей, указал президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. Власти Чечни могут использовать ситуацию, чтобы выставить критиков властей трусами, предположил автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко.

В Грозном сегодня состоялся концерт российского певца и автора песен Jony, сообщило агентство "Грозный информ", опубликовав в своем YouTube-канале видеоролик с фрагментами выступления .

Все песни, которые певец исполнял в Грозном, прошли цензуру, сообщила помощник министра культуры Чечни Элина Муртазова. "Все песни исполнителя прошли цензуру, в них нет ничего такого, что не может позволить артисту присутствовать у нас. Также помимо жителей Чечни, концерт посетили и гости из соседних регионов. Есть люди, которые приехали в Грозный, чтобы специально посетить это мероприятие", - приводятся ее слова в публикации на сайте издания.

Муртазова добавила, что Минкультуры республики надеется "продолжить сотрудничать и с другими российскими звездами".

Концерт Jony состоялся, "несмотря на газават" и потери на Украине, сообщил сегодня оппозиционный Telegram-канал Niyso.

27 октября Рамзан Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов. С начала военной операции на Украине власти официально признали гибель там только 53 жителей Чечни.

Из видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом, следует, что на концерт присутствовала дочь Рамзана Кадырова, министр культуры Чечни Айшат Кадырова.

В песнях уроженца Азербайджана присуствуют несвойственные исламу темы

Настоящее имя 26-летнего Jony - Джахид Гусейнли, он родом из Азербайджана, сообщило 3 июля издание Media.Az. Cам Jony рассказал в интервью The mood magazine в мае 2019 года, что его семья переехала в Россию, когда ему было четыре года.

"На счету Джони — пять наград в рамках премий «Жара Music Awards 2020», «Новое Радио Awards», «Премия Муз-ТВ 2021» и OK! Awards. Заветные трофеи он получил в категориях «Прорыв года», «Новые лица», «Лучший артист», «Певец года 2021» и «Лучшая песня». Также певец неоднократно номинировался как «Любимый музыкальный исполнитель», «Лучшее мужское видео», «Лучшая коллаборация» и другие", - говорится в биографии Jony, размещенной на сайте Concert Life.

Большинство песен Jony посвящены отношениям, любви, досугу. При этом он часто говорит про употребление алкоголя. "Давай, бармен, тащи пустой стакан, стакан, Чтоб я не смог напиться наповал. Ты знаешь, насколько б я не был пьян, Тебя я никому тут не отдам", - поет он в композиции "Пустой стакан". “Все меня знают таким. Я не веду себя так как кретин. Я весь изломанный, но это вковано. Словно я - робот, когда накатил”, - говорится в песне “Кроссы”.

В нескольких песнях Jony говорит об отношениях с девушками. В песне "Поехали ко мне" лирический герой предлагает девушке, с которой познакомился на танцполе, отправиться к нему домой. "Да какой там танцпол. Я хочу тебя дома. Так поехали ко мне. Слышь, поехали ко мне. Посмотреть “Игру престолов”, тоже есть там виски с колой. Мы с тобой наедине отдохнём от всех проблем", - говорится в песне. В песне “Мадам” Jony предлагает девушке показать свое тело. "Боже, что за lady. Покажи мне своё тело. Буду нежен я. Baby, take it easy", - поет он. В песне "Небесные розы" Jony просит позволить девушке прикоснуться к ней. "Ты прикоснуться дай мне до тебя. Я больше не могу ждать, милая. Небесные розы, повсюду морозы. Но я вижу твой взгляд, и это меня уносит", - говорится в ней.

При этом в клипе "Босс" Jony утверждает, что помнит о своих корнях. “Под моими найками роллс. Они называют меня босс. Ты спросишь, как мне это удалось? Просто я не забываю, где я рос”, - поет он под кадры застолья.

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