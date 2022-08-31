Практика преследования оппонентов сделала невозможной встречу Кадырова с критиками певца Jony

31 августа 2022, 15:31

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Встреча главы Чечни Рамзана Кадырова и министра печати Ахмеда Дудаева с противниками концерта Jony в республике невозможна, так как за ней несомненно последовало бы давление на критиков властей, указал президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. Власти Чечни могут использовать ситуацию, чтобы выставить критиков властей трусами, предположил автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко. На встречу не пришел ни один из противников концерта, отчиталось агентство "Чечня сегодня".

Как писал "Кавказский узел", 30 августа министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев назвал провокаторами тех, кто выступает против концерта певца азербайджанского происхождения Jony. Он предложил им встретиться и обсудить все претензии в 13.00 мск 31 августа на площади перед Домом торжеств в Грозном. Рамзан Кадыров в ночь на 31 августа поддержал это предложение и вызвал на диспут "самоназванных богословов", заявив, что посетит концерт вместе со своей семьей.

"Если эти самоназванные богословы захотят подтвердить сказанное и предоставить доказательства своей исключительной набожности и приверженности религии всех членов своих семей, что позволило бы им критиковать других, то милости прошу на открытый диалог завтра у Дома торжеств в Грозном. Пусть докажут, что их религиозные наставления не пустые слова", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Желающих оказаться под давлением властей Чечни не будет, уверен президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. "Люди, которые не хотят концерта этого певца в Грозном, наверняка находятся не в Чеченской Республике и даже не в России. Поэтому, когда власти Чечни предлагают им придти и выразить свое недовольство, это уже неконструктивно, поскольку они заранее знают, что никто не придёт и они будут выглядеть победителями в этой ситуации", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Если же кто-то откликнется на призыв Дудаева и Кадырова поучаствовать в дискуссии, то окажется под давлением, уверен Кутаев. "Допустим, кто-то осмелился и пришел на так называемый диалог. Я уверен, что он сразу же окажется под давлением власти. За смелость выражать критику они будут преследоваться и будут наказаны. Но еще раз говорю, что вряд ли кто-то придет на встречу", - отметил он.

Кутаев добавил, что власти Чечни знали, что никто не придет на встречу. "Изначально условия встречи неравные, поэтому власть знает, что никто не придет. Мне кажется, они не планировали целенаправленно кого-то выставлять трусом. Они просто ситуативно так выразились и решили пригласить на встречу, а дальше будет что будет. Все это просто слова и информационная шумиха", - подчеркнул он.

Сотрудник Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М.Примакова РАН, автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко отвечая на вопрос, являются ли призывы Кадырова и Дудаева "приглашением на казнь", назвал действия чеченских властей предупреждением.

"Такой формат встречи с оппонентами указывает на то, что Кадыров и Дудаев заранее знают, что никто не придет. На самом деле такое приглашение выглядит как предупреждение, чтобы никто не пришел. Поскольку все знают, что осмелившийся покритиковать решение Кадырова заработает много проблем, в том числе давление властей, потеря работы и так далее. В такой ситуации не будет желающих прийти на встречу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом возможно, что власти Чечни сделают постановочную встречу, указал он. "То есть придут люди, которые по сценарию сразу же извинятся за свое поведение, признают, что совершили ошибку. Вот это я не исключаю. Я исключаю то, что кто-то придет туда по своему решению и желанию", - подчеркнул он.

Жители Чечни регулярно просят прощения за различные проступки и критику властей, а репортажи об этом публикует, в частности, республиканский телеканал "Грозный". В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Малашенко также отметил, что критиков выставят трусами, если такое развитие событий будет выгодно окружению Кадырова. "Там же есть люди, которые по-чеченски, но профессионально занимаются информационными потоками. Вот они и решат, выставлять критиков, не пришедших на встречу, трусами, или поступить иначе", - сказал он.

По данным на 15.20 мск в Telegram-каналах Рамзана Кадырова и Ахмеда Дудаева не содержится информации о встрече с противниками концерта Jony.

ИА "Чечня сегодня" опубликовало в своем Instagram*-аккаунте в 14.33 мск видео с пустынной площади, указав в описании, что "на встречу не явился ни один из сетевых "активистов".

Настоящее имя 26-летнего Jony - Джахид Гусейнли, он родом из Азербайджана, сообщило 3 июля издание Media.Az. Cам Jony рассказал в интервью The mood magazine в мае 2019 года, что его семья переехала в Россию, когда ему было четыре года.

"На счету Jony — пять наград в рамках премий «Жара Music Awards 2020», «Новое Радио Awards», «Премия Муз-ТВ 2021» и OK! Awards. Заветные трофеи он получил в категориях «Прорыв года», «Новые лица», «Лучший артист», «Певец года 2021» и «Лучшая песня». Также певец неоднократно номинировался как «Любимый музыкальный исполнитель», «Лучшее мужское видео», «Лучшая коллаборация» и другие", - говорится в биографии Jony, размещенной на сайте Concert Life.

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