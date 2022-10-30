Военный пенсионер из Сочи пожаловался на неправомерный арест

30 октября 2022, 02:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сочинец Роман Харитонов провел десять суток под арестом по обвинению в неподчинении законным требованиям сотрудников правоохранительных органов. По его словам, накануне ареста ему сказали явиться в военкомат. Он позвонил силовикам и заявил об отказе от мобилизации, после чего они явились к нему домой.

Сочинец, военный пенсионер Роман Харитонов рассказал 29 октября корреспонденту "Кавказского узла", что 9 октября ему позвонил по телефону неизвестный, представился сотрудников военкомата и сказал явиться для мобилизации на следующий день, прихватив с собой "алюминиевый жетон".

«Алюминиевые жетоны есть у всех силовиков. Это личный номер для опознавания тела в случае, если его очень сильно повредят», - уточнил Харитонов.

На следующий день он, по его словам, позвонил силовикам и заявил, что отказывается ехать на фронт. В тот же день вечером к нему пришли сотрудники силовых структур. Его в наручниках отвезли в отдел, составили на него протокол и затем отвезли в Хостинский районный суд.

Его арестовали на 10 суток, обвинив в сопротивлении законным требованиям сотрудника полиции. "Меня после суда опять отвезли в ИВС на Мацесте, где в нарушении закона посадили в камеру вместе с другими задержанными <...> В нарушение закона, потому что действующие или бывшие полицейские должны сидеть в отдельных камерах. Но мне пояснили, что таких камер у них нет», - рассказал Харитонов, добавив, что жалобу у него не приняли.

Сейчас он готовит жалобу на арест. В постановлении суда от 11 октября (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") сказано, что Харитонов "оказал неповиновение законным требования сотрудников полиции: отказался предъявить документы, удостоверяющие его личность, на требования сотрудников полиции проследовать к служебному автомобилю для установления личности отвечал категорическим отказом, в связи с чем к нему сотрудниками полиции была применена физическая сила".

Харитонов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде 10 суток ареста.

По мнению адвоката Сергея Костюка, силовики превысили свои полномочия. «Законными действия сотрудников полиции могут быть, если они выполняют свои должностные обязанности и человек перед ними является нарушителем или подозреваемым. Никаких причин в решении суда не указано», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

«20 лет своей жизни отдал служению Родине в качестве сотрудника силовых ведомств: военного и полицейского. По выслуге лет два года назад вышел на заслуженную военную пенсию. Сейчас мне 45 лет, женат. От государства никогда и ничего не получал за свое служение Родине. Моя семья имеет в Сочи в собственности земельный участок с 1992 года, который выдавался отцу. Но через 30 лет участок оказался под арестом, как подлежащий изъятию, в связи с уголовным делом «о возвращении земель в нацпарк Сочи», - рассказал Харитонов.

30 сентября 2021 года стало известно, что прокуратура Кубани выявила мошенничество с землями Сочинского нацпарка. Мошенники завладели более чем двумя тысячами гектаров территории парка и планировали вырубить вековой лес ради строительства, сообщило ведомство. Следователи заподозрили, что с помощью подложных документов о правах на земельные участки и местоположения координат их границ с 1998 года были получены права собственности на 11 066 земельных участков, часть которых была расположена на землях Сочинского нацпарка. 21 сентября 2021 года суд в Сочи арестовал эти участки.

"Наша семья получила участок в 1992 году. Он выдавался отцу. Имеем свидетельство о собственности согласно последним требованиям закона. Из материалов межевого дела видно, что с/т "Автомобилист", где расположен наш земельный участок №11, было создано решением Сочинского горисполкома № 194/13 от 18 апреля 1986 года на основе земель Верхне-Хостинского чайсовхоза, то есть земель сельскохозяйственного назначения", - рассказал Харитонов.

По его словам, в ходатайстве следователя об аресте земельных участков сказано, что «неустановленные лица приобрели права собственности преступным путем в период времени с 1998 года по настоящее время». "Как такое возможно, если все документы выдавались должностными лицами госструктур на протяжении 30 лет ввиду новых требований закона? Моя семья не захватывала этот участок, нам его выдали, что подтверждено документами. При этом свидетельство о собственности на наш участок было выдано на два года раньше, чем указанный срок "преступления", - рассказал мужчина.

Он отметил, что пытался снять арест с участка, но безрезультатно. «Я являюсь ветераном боевых действий и военным пенсионером. Моя мать является пенсионером и инвалидом, находится у меня на иждивении. Участок кормит нас. Я просил суд снять арест с земельного участка в связи с отсутствием у органов предварительного дознания каких-либо доказательств моих преступных действий и, в связи с этим, не предоставлении таких доказательств суду. Я просил выделить уголовное дело по земельному участку в отдельное производство с принятием процессуального решения о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события, но до сих пор реакции на мои заявления нет», - отметил он.

Супруга Романа Наталья подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что ее мужа действительно увели силовики. По ее словам, она «открыла двери троим неизвестным силовикам и на супруга без объяснения причин надели в доме наручники и вывели из дома».

Комментариями представителей силовых структур по поводу задержания и ареста Харитонова "Кавказский узел" пока не располагает.

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