Житель Гудермесского района публично отчитан за колдовство

29 октября 2022, 10:12

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики задержали жителя Гудермесского района Чечни Хасуху Сулиева, после чего руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев отчитал его за занятие оккультизмом, следует из сюжета ЧГТРК "Грозный".

Как сообщал "Кавказский узел", с июля 2019 года в Чечне усилилось преследование жителей за оккультизм. Гостелеканал "Грозный" регулярно выпускает репортажи, в которых местные жители раскаиваются в занятии колдовством.Так, 12 марта стало известно, что руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев публично отчитал жительницу Ножай-Юртовского района, которую правоохранители задержали за занятие колдовством.

Телесюжеты с публичными покаяниями колдунов в Чечне – лишь часть практики публичных извинений, которая с подачи Рамзана Кадырова практикуется и в других регионах. Подробнее о случаях принуждения к извинениям можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Силовики в Чечне задержали жителя Гудермесского района оказывавшего оккультные услуги, сообщила ЧГТРК "Грозный". "Он предлагал своим клиентам изменить ход судьбы, приворожить человека или разрушить семью. Афериста доставили в местный отдел полиции, где с ним также побеседовал Адам Эльжуркаев", – сказано в публикации, размещенной минувшей ночью на странице телеканала в Instagram*.

К записи прикреплен видеоролик, на кадрах которого показан Адам Эльжуркаев, двое мужчин в гражданской одежде, женщина, и еще один мужчина в камуфляже. Эльжуркаев поочередно разговаривает с мужчинами в гражданской одежде. Один из них стоит с опущенной головой.

"Вода после малого омовения как способ воссоединения семьи. Историю о несчастной любви разбирают в отделе МВД по Гудермесскому району. Изначально совсем не понятный магический способ по достижению семейного счастья в ходе беседы обретает новые краски", – заявил автор репортажа.

Он также подчеркнул, что житель Нижнего Герзеля Хасуха Сулиев был задержан за занятие оккультизмом сотрудниками МВД по Гудермесскому району.

На 10.10 мск эта запись на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram*, на которую подписаны около 977 тысяч пользователей, набрала около 46,9 тысячи просмотров и 108 комментариев.

Охоту на колдунов ведут и в других республиках Северного Кавказа, сообщил ранее журналист Владимир Севриновский, опубликовавший в декабре 2020 года исследование о клиниках исламской медицины. По его данным, в Дагестане и Чечне исламские экзорцисты работают при поддержке и финансировании местных властей, а жители зачастую предпочитают обращаться к целителям, игнорируя официальную медицину.

В России практикуется уголовное преследование экстрасенсов и магов по обвинению в мошенничестве, но доказать мошеннический умысел в таких случаях бывает сложно, поэтому правоохранительные органы "не очень любят" подобные дела, сказал ранее "Кавказскому узлу" адвокат Абусупьян Гайтаев. "Тот, кого обвиняют в мошенничестве, может сказать, что он, допустим, обещал провести некий обряд, какую-то процедуру, за что и брал плату. Клиент добровольно согласился, но результат не был гарантирован договоренностями", – пояснил адвокат.

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.