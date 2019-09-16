Жительница Чечни публично раскаялась в колдовстве

16 сентября 2019, 16:46

Есимат Успахаджиева стала по меньшей мере третьей за два месяца героиней сюжета ЧГТРК "Грозный", раскаявшейся в оказании оккультных услуг. Правоохранители по указанию Рамзана Кадырова ищут в Чечне людей, занимающихся "мошенническими действиями", пояснил 14 сентября в телесюжете сотрудник МВД республики.

Как писал "Кавказский узел", летом этого года власти Чечни вновь усилили преследование людей, оказывающих оккультные услуги. В частности, в начале июля две жительницы Гудермеса были задержаны за занятия магией, колдовством и целительством. 17 июля телеканал "Грозный" показал сюжет о местной жительнице, которая была обвинена в шарлатанстве и занятии колдовством. Женщина в эфире телеканала раскаялась в своих действиях, как и задержанная в сентябре жительница Чечни Секинат Ибрагимова.

Гонения на знахарей и экстрасенсов в Чечне развернулись в 2013 году, когда на фоне объявленной главой Чечни борьбы с магами и колдунами были задержаны десятки людей, а некоторые пропали без вести. Затем кампания пошла на спад.

14 сентября ЧГТРК "Грозный" показала спецрепортаж о жительнице селения Каргалиновская Шелковского района Есимат Успахаджиевой, занимавшейся, по версии правоохранителей, предсказаниями и колдовством.

Авторы репортажа, размещенного также на YouTube-канале ЧГТРК под названием "В Чечне задержали колдунью с 37-летним стажем", подчеркнули, что женщина занималась колдовством 37 лет и имела "солидную клиентскую базу".

В телесюжете Есимат Успахаджиева в присутствии правоохранителей рассказала главврачу Центра исламской медицины Адаму Эльжуркаеву, что предсказывала будущее с помощью "заговоренных" камней, налаживала отношения в случае разлада в семьях и что помощь ей оказывали джинны.

Центр исламской медицины был открыт в Грозном в 2008 году. Инициатором открытия лечебного учреждения для пострадавших от лжецелителей и знахарок, стал муфтият республики. По словам сотрудника муфтията, ежедневно центр принимает до 100 больных, большинство пациентов - "люди, одержимые джиннами". Центр исламской медицины также нельзя отнести к традиционной медицине, обратили внимание местные жители.

Адам Эльжуркаев в свою очередь рассказал женщине о том, что с точки зрения ислама недопустимо заниматься предсказаниями и колдовством.

По поручению главы Чечни правоохранители совместно с духовенством выявляют людей, занимающихся "мошенническими действиями", пояснил в телесюжете замначальника Шалинского РОВД Султан Акбулатов. По версии силовиков, Успахаджиева "осуществляла мошеннические действия" в отношении жителей Шелковского района, уточнил он. "По данному факту проводится проверка", - подчеркнул Акбулатов.

В России практикуется уголовное преследование экстрасенсов и магов по обвинению в мошенничестве, но доказать мошеннический умысел в таких случаях бывает сложно, поэтому правоохранительные органы "не очень любят" подобные дела, сказал ранее "Кавказскому узлу" адвокат Абусупьян Гайтаев. "Тот, кого обвиняют в мошенничестве, может сказать, что он, допустим, обещал провести некий обряд, какую-то процедуру, за что и брал плату. Клиент добровольно согласился, но результат не был гарантирован договоренностями", - пояснил адвокат.

Сама Есимат Успахаджиева в конце репортажа, который длится 12 с половиной минут, заявила о своем полном раскаянии. "Раскаиваюсь в том, чем занималась. Женщин, которые приходили ко мне, прошу не приходить", - сказала на чеченском языке женщина, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Жители Чечни обратили внимание на сходство репортажа о Успахаджиевой с показанным 11 сентября телесюжетом о Секинат Ибрагимовой. "И прежняя "колдунья", и новая говорили стандартные фразы о своем раскаянии и призывали клиентов больше к ним не обращаться. Такое впечатление, что они делали это под диктовку", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница одной из НПО Чечни Фатима.

Между тем, что называется лечением по Сунне с чтением аятов из Корана, и тем, что мусульмане могут воспринять как колдовство, нет четкой грани, сказал ранее "Кавказскому узлу" руководитель научных программ Фонда Марджани, доцент РГГУ Игорь Алексеев. "Колдуны тоже используют аяты и мусульманские молитвенные формулы. Объективно грань провести нельзя, и все зависит от того, как в каждом конкретном случае воспринимается", - сказал он.

Ислам одобряет такой метод лечения, как чтение Корана, но есть и спорные практики, пояснил ранее руководитель общественной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов. "Среди них использование записей аятов Корана и дуа (молитв), которые зашивают, к примеру, в кожаный мешочек и вешают на шею от болезни или сглаза. Есть исламские ученые, которые не разрешают это делать или разрешают только в отношении детей", - сказал "Кавказскому узлу" Зияутдин Увайсов.